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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAMU में नए सत्र से पहले हॉस्टल चेकिंग अभियान शुरू, विदेशी छात्रों के लिए बनेगा स्पेशल हॉस्टल

AMU में नए सत्र से पहले हॉस्टल चेकिंग अभियान शुरू, विदेशी छात्रों के लिए बनेगा स्पेशल हॉस्टल

Aligarh News In Hindi: एएमयू में नए सत्र से पहले हॉस्टल चेकिंग अभियान चलेगा. अवैध छात्रों को हटाया जाएगा. विदेशी छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 08:43 AM (IST)
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत होने वाली है. जिसकी तैयारी भी अंतिम पड़ाव पर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि नए सत्र की शुरुआत को लेकर उनके द्वारा विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई है. हॉस्टल को लेकर विशेष तौर पर अभियान चलाया जाएगा. जो छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं है और वह किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं. ऐसे छात्रों को एएमयू प्रशासन के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर हॉस्टल से निष्कासित किया जाएगा.

कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए लगातार कई टीमें गठित की जा चुकी है जो अलग-अलग हॉस्टल में जाकर छात्रों की नब्ज टटोलेंगे और छात्रों के सीधे टच में एएमयू प्रशासन रहेगा. जिससे कोई भी छात्र किसी भी गलत संगति में लिप्त होता है तो ऐसे छात्रों की सूचना एएमयू प्रशासन को दी जाए, प्रशासन को सूचना देने वाले छात्रों का नाम गुप्त रखा जाएगा. यह बात इसलिए कहीं जा रही है जिससे कानून व्यवस्था को हॉस्टल में दुरुस्त किया जा सके.

एएमयू में पंजीकृत है मिडिल ईस्ट के 41 छात्र

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व विदेश विभाग के अधिकारी मोहम्मद नवेद अहमद खान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मिडिल ईस्ट के कई छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं. उनकी शिक्षा को लेकर एएमयू प्रशासन प्रतिबद्ध है किसी तरह की परेशानी छात्रों को नहीं हो रही है. लिहाजा नवेद अहमद खान ने दावा किया है कोई भी छात्र 24 घंटे में कभी भी उनको फोन कर सकता है. किसी भी परेशानी को लेकर देर रात में  इत्तला देता है तो ऐसे छात्र को फोन करने की इजाजत दे दी गई है. जिससे वह किसी भी तरह के तनाव से दूर रह सके, मौजूद हालातों कि अगर बात करें तो अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. ऐसे है एएमयू प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट के छात्रों की संख्या की अगर बात कही जाए तो 41 छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं जो मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों से शिक्षा हासिल कर रहे हैं.

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विदेशी छात्रों के लिए तैयार हो रहा स्पेशल हॉस्टल

एएमयू प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अब विदेशी छात्रों के लिए कुछ अलग करने के लिए तैयारी कर रहा है. अबकी बार प्रशासन के द्वारा विदेशी छात्रों के लिए विशेष तौर पर एक हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है. स्पेशल हॉस्टल में केवल विदेशी छात्र मौजूद रहेंगे और उनकी शिक्षा से लेकर उनके रहने और खाने पीने तक की व्यवस्था एक ही जगह पर निर्धारित की जाएगी.

जिससे छात्रों को किसी भी पढ़ाई के लिए हॉस्टल से बाहर न जाना पड़े इसको लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है. इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि एएमयू में पढ़ने वाले विदेशी छात्र अलग-अलग डिपार्टमेंट में जब पहुंचते है तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके लिए प्रशासन के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया है.

प्रॉक्टर व विदेशी विभाग के अधिकारी मोहम्मद नवेद अहमद खान का दावा है विदेशी छात्रों को लेकर जब यह तैयारी पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर विदेशी छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी. साथ ही मौजूदा हालातों कि अगर बात कही जाए तो अमेरिका और इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के दौरान विदेशी छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा उठाया गया यह बड़ा कदम माना जा रहा है.

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Published at : 15 Apr 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Aligarh News AMU
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