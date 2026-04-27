भीषण गर्मी से उत्तराखंड में बिजली संकट गहराया, केंद्र से अतिरिक्त 150 मेगावाट की मांग

उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट गंभीर होता जा रहा है. राज्य में तापमान बढ़ने के साथ बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है, जबकि उत्पादन और आपूर्ति में कमी के चलते हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने केंद्र सरकार से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है.

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस समय प्रदेश में बिजली की दैनिक मांग लगभग 5.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता करीब 4.5 करोड़ यूनिट ही है. यानी मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है, जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या सामने आ रही है.

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क्यों गहराया बिजली का संकट?

यूपीसीएल के निदेशक जीएस बुदियाल ने बताया कि इस संकट के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं. देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है, जिससे गैस की उपलब्धता सीमित हो गई है. गैस की कमी के चलते राज्य के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है.

'पूरी क्षमता के अनुरूप नहीं हो रहा बिजली उत्पादन'

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में करीब 321 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित प्लांट हैं, लेकिन गैस की आपूर्ति में कमी के कारण इनसे पूरी क्षमता के अनुरूप बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है. इसके साथ ही, जलस्तर में कमी आने के कारण जलविद्युत परियोजनाओं का उत्पादन भी घट गया है. नदियों में पानी का प्रवाह कम होने से हाइड्रो सेक्टर पर सीधा असर पड़ा है, जिससे कुल बिजली उत्पादन में गिरावट आई है.

बिजली की मांग में 5 फीसदी तक वृद्धि

अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में बिजली की मांग में लगभग 5 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. इसके पीछे एक और बड़ा कारण घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा बिजली उपकरणों का बढ़ता उपयोग है. खासतौर पर इंडक्शन कुकर, कूलर, एसी और अन्य उपकरणों के अधिक इस्तेमाल से 50 से 100 मेगावाट तक अतिरिक्त लोड बढ़ गया है.

केंद्र से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग

इस संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है. मुख्यमंत्री के विशेष अनुरोध पर केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए केंद्रीय पूल से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. इससे आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

UPCL ने शुरू की तैयारी

साथ ही, यूपीसीएल ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम तैयारी भी शुरू कर दी है. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से अनुमति प्राप्त कर ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से बिजली खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है. योजना के तहत 1 से 15 मई 2026 के बीच 100 मेगावाट और 16 से 31 मई 2026 के बीच 225 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी.

ऊर्जा विभाग का कहना है कि इन प्रयासों से राज्य में बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, यदि गर्मी का असर इसी तरह बना रहता है, तो आने वाले दिनों में बिजली की मांग और बढ़ सकती है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

फिलहाल सरकार और ऊर्जा विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव कदम उठाने का दावा कर रहे हैं, ताकि प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट का कम से कम सामना करना पड़े.

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