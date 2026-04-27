उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र में एक युवती की मौत को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच पुलिस ने आधारहीन और भ्रामक अफवाहें फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पर बने दो हैंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. वहीं हालात को देखते हुए इलाके में 30 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई हैं

पुलिस ने करंडा थाना क्षेत्र में सपा और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक़ इनके द्वारा 17 वर्षीय एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर कथित तौर पर आधारहीन, भ्रामक और झूठी टिप्पणियां करके अफवाहें फैलाईं.

अफवाह फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

पुलिस अधिकारी के मुताबिक अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 15 अप्रैल को जमानिया-धरम्मरपुर पुल के पास एक युवती की चप्पल, एक मोबाइल फोन और एक 'गमछा' बरामद किया गया. बाद में उसका शव नदी में मिला. उसके परिवार वालों द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर किशोरी के शव का पोस्टमॉर्टम कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका के पिता की ओर से 19 अप्रैल को दी गई लिखित तहरीर के आधार पर करंडा थाने में हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई. इस मामले में गांव के ही रहने वाले मुख्य आरोपी हरिओम पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया है.

30 अप्रैल तक जिले में निषेधाज्ञा लागू

इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस के मुताबिक़ इस घटना को जिले का माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए डीएम ने 30 अप्रैल तक पूरे जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. बयान के मुताबिक इस प्रावधान के तहत, किसी भी राजनीतिक दल या समूह को जिले के भीतर कहीं भी एकत्र होने की अनुमति नहीं है.

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इस घटना को लेकर किसी तरह का जुलूस निकालने, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने, कैंडल मार्च निकालने या नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, घटना को देखते हुए और विशेष रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल संवेदना व्यक्त करने के लिए पीड़िता के गांव नहीं जाएगा.

गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र में गत 15 अप्रैल को गंगा नदी से किशोरी का शव मिला था. उसके परिवार ने यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है. यह विवाद 22 अप्रैल को तब और बढ़ गया जब पीड़ित परिवार से मिलने गए समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल पर गांव में पथराव किया गया. इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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