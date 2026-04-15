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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, लखनऊ से नोएडा तक बढ़ा तापमान, हीटवेव की भी चेतावनी

यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, लखनऊ से नोएडा तक बढ़ा तापमान, हीटवेव की भी चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. बीते कुछ दिनों में तापमान में तेजी से उछाल आया है. कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में गर्मी के भीषण प्रकोप की शुरुआत हो गई है. प्रदेश भर में इन दिनों मौसम एकदम शुष्क बना हुआ है. कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया हैं. सुबह से ही आसमान साफ रहता है और दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की तपिश तीखी महसूस हो रही है, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 6 दिनों में पारा 44-45 डिग्री तक पहुँच सकता है. 

मौसम विभाग ने आज 15 अप्रैल को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. फ़िलहाल कहीं कोई बादल और बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. प्रदेश के सभी जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. आने वाले दिनों गर्मी और बढ़ेगी, आज भी यूपी के कई जिलों में तापमान 40-41 के बीच में रहने का अनुमान हैं. 

नोएडा से लखनऊ तक तेज धूप ने किया परेशान

राजधानी लखनऊ में भी सुबह से ही आसमान एकदम साफ है, यहां अधिकतम तापमान में 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही हैं. इन जिलों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. दिन के समय 20-25 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गर्म हवाएं चल रही है जिससे दोपहर में आवाजाही में दिक्कतें हो रही है.

इन जिलों में 40 के पार पहुंचा पारा

मौसम विभाग के मुताबिक़ बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान में 40.4 डिग्री के पार चला गया. वहीं वाराणसी, प्रयागराज, उरई और हमीरपुर में भी सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है. अयोध्या, झांसी, चित्रकूट में भी पारा 40 तक पहुँच गया है. आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होगी. 

यूपी में अगले 6 दिनों में गर्मी और तेज होगी. मौसम विभाग ने एक हफ्ते में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है. यानी इस हफ्ते पारा 44 डिग्री के पार तक जा सकता है. इसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं हो गया. वहीं न्यूनतम तापमान में भी अगले चार दिनों में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. 

Published at : 15 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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