बिलासपुर के होटल में प्रेमी-प्रेमिका रंगे हाथ पकड़े, परिजनों के पहुंचते ही मचा हंगामा

रामपुर के बिलासपुर में उत्तराखंड बॉर्डर स्थित एक होटल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अपनी विवाहित प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया. मौके पर युवक की पत्नी और युवती के पति के पहुंचने के बाद होटल परिसर में जमकर हंगामा हुआ.

उत्तराखंड के रुद्रपुर की वंसुधरा पार्क फेस-1 कॉलोनी निवासी प्रवीन कुमार अपनी सितारगंज निवासी विवाहित प्रेमिका के साथ बॉर्डर स्थित एक चर्चित होटल में ठहरा हुआ था. देर रात दोनों के ठिकाने की जानकारी युवक की पत्नी और प्रेमिका के पति को मिल गई. इसके बाद दोनों अलग-अलग समय पर होटल पहुंचे और किसी तरह कमरे तक पहुंच गए.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, कमरे में दोनों को एक साथ देखकर दोनों पक्ष आग बबूला हो गए और मौके पर ही कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और होटल परिसर के अंदर और बाहर जमकर हंगामा होने लगा. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. स्थिति बिगड़ती देख होटल स्टाफ ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस चारों लोगों को अपने साथ नजदीकी चौकी ले आई.

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पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला

पुलिस ने हंगामा करने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में युवक के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया. साथ ही दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. इस घटना के बाद क्षेत्र में होटल की सुरक्षा और ऐसे मामलों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के होटलों में इस तरह की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है. प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि मामला पति-पत्नी के विवाद का था, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और शांति व्यवस्था बनाए रखी. वहीं, होटल स्टाफ ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

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