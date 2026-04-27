लेंसकार्ट शोरूम में ग्राहक और कर्मचारियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू

चश्मे बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) लगातार विवादों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में है, अब नया मामला ग्रेटर नोएडा के बीटा—2 कोतवाली क्षेत्र के जगतफार्म लेंसकार्ट के शोरूम से सामने आया है. यहां कर्मचारी और ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई. यह पूरा विवाद कंपनी से जुड़े कथित धार्मिक विवाद को लेकर शुरू हुआ. 23 अप्रैल को हुई मारपीट का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, लेंसकार्ट के शोरूम में तैनात कर्मचारी सूरज पुंडीर अपनी ड्यूटी पर थे. तभी एक व्यक्ति शोरुम में पहुंचा. आरोप है कि उसने कंपनी के खिलाफ चल रही कथित धार्मिक अफवाहों का जिक्र किया. इसी को लेकर ग्राहक ने उनके साथ गाली-गलौज करनी शुरू कर दी.

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आरोपी ग्राहक ने कर्मचारी से की मारपीट

तीखी बहस के दौरान आरोपी ने सूरज के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहक ने उन्हें कई थप्पड़ मारे. उधर, मारपीट होता देखकर शोरूम में मौजूद अन्य कर्मचारियों भी आ गए. उन्होंने बीच—बचाव कराने का प्रयास किया. घटना के दौरान शोरूम में मौजूद लोग भी सहम गए और कुछ समय तक कामकाज प्रभावित रहा.

पुलिस ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का किया दावा

वहीं, मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया. पीड़ित कर्मचारी सूरज की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उधर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थिति गौर सिटी मॉल स्थित लेंसकार्ट के शोरूम पर रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है, यह विरोध कंपनी की ड्रेस कोड नीति के खिलाफ था.

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