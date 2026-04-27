हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News: लेंसकार्ट शोरूम में ग्राहक और कर्मचारियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू

Greater Noida News: लेंसकार्ट शोरूम में ग्राहक और कर्मचारियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू

Lenskart News: ग्रेटर नोएडा के  बीटा—2 कोतवाली क्षेत्र के जगतफार्म लेंसकार्ट के शोरूम से मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Apr 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

चश्मे बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) लगातार विवादों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में है, अब नया मामला ग्रेटर नोएडा के  बीटा—2 कोतवाली क्षेत्र के जगतफार्म लेंसकार्ट के शोरूम से सामने आया है. यहां कर्मचारी और ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई. यह पूरा विवाद कंपनी से जुड़े कथित धार्मिक विवाद को लेकर शुरू हुआ. 23 अप्रैल को हुई मारपीट का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. 

जानकारी के अनुसार, लेंसकार्ट के शोरूम में तैनात कर्मचारी सूरज पुंडीर अपनी ड्यूटी पर थे. तभी एक व्यक्ति शोरुम में पहुंचा. आरोप है कि उसने कंपनी के खिलाफ चल रही कथित धार्मिक अफवाहों का जिक्र किया. इसी को लेकर ग्राहक ने उनके साथ गाली-गलौज करनी शुरू कर दी.

मेरठ में इनफ्लुएंसर शादाब जकाती की मुश्किलें फिर बढ़ीं, पुलिस ने इस वजह से दर्ज किया केस

आरोपी ग्राहक ने कर्मचारी से की मारपीट

तीखी बहस के दौरान आरोपी ने सूरज के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहक ने उन्हें कई थप्पड़ मारे. उधर, मारपीट होता देखकर शोरूम में मौजूद अन्य कर्मचारियों भी आ गए. उन्होंने बीच—बचाव कराने का प्रयास किया. घटना के दौरान शोरूम में मौजूद लोग भी सहम गए और कुछ समय तक कामकाज प्रभावित रहा.

पुलिस ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का किया दावा

वहीं, मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया. पीड़ित कर्मचारी सूरज की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उधर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थिति गौर सिटी मॉल स्थित लेंसकार्ट के शोरूम पर रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है, यह विरोध कंपनी की ड्रेस कोड नीति के खिलाफ था.

Noida News: नोएडा में बॉटनिकल गार्डन से 4 रूटों पर दौड़ेंगी 50 सिटी बसें, जेवर एयरपोर्ट तक सीधा सफर

Published at : 27 Apr 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS Lenskart
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: लेंसकार्ट शोरूम में ग्राहक और कर्मचारियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू
लेंसकार्ट शोरूम में ग्राहक और कर्मचारियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में 15 बीघा जमीन को लेकर दो भाईयों में खूनी संघर्ष, बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या
बागपत में 15 बीघा जमीन को लेकर दो भाईयों में खूनी संघर्ष, बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kedarnath Yatra: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलती कार से स्टंटबाजी पड़ी महंगी, रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया चालान
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलती कार से स्टंटबाजी पड़ी महंगी, रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया चालान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...
बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के बाद पेड़ से लटकी मिली हिंदू पुजारी की लाश,  पुलिस बोली- जब हमने...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट
आईपीएल 2026
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
बॉलीवुड
सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज
सामंथा रूथ प्रभु के 10 सबसे खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स, देखें एक्ट्रेस का देसी अंदाज
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
जम्मू और कश्मीर
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
टेक्नोलॉजी
YouTube Shorts Vs Instagram Reels: किस प्लेटफॉर्म से होती है ज्यादा कमाई? जानिए क्या है सच्चाई
किस प्लेटफॉर्म से होती है ज्यादा कमाई? जानिए क्या है सच्चाई
शिक्षा
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget