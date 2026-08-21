तालाब में मिली 3 साल की अमायरा की लाश, 5 दिन से थी लापता

अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव ढकिया में पांच दिन से लापता तीन साल की मासूम अमायरा का शव तालाब से बरामद हुआ है, बताया गया कि 17 अगस्त को घर के बाहर खेलते समय बच्ची अचानक लापता हो गई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, अमायरा 17 अगस्त को घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई. काफी तलाश के बाद जब बच्ची का पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित कर मासूम की तलाश शुरू की थी.

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पांच दिन तक चला सर्च ऑपरेशन

पुलिस की टीमें लगातार गांव और आसपास के इलाकों में मासूम की तलाश कर रही थीं. पांच दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद शुक्रवार सुबह घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में अमायरा का शव बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि सुबह के समय एक महिला तालाब पर कचरा फेंकने गई थी. इसी दौरान उसकी नजर तालाब में पड़े मासूम के शव पर पड़ी. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

मासूम का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि बच्ची की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

हादसा या किसी साजिश की आशंका!

पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. क्या मासूम खेलते-खेलते तालाब तक पहुंची और हादसा हुआ, या फिर उसे किसी ने वहां पहुंचाया—इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है. हालांकि, अभी किसी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है. इसके साथ ही पुलिस तालाब और आसपास लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है.

पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि पूरे मामले पर फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं, पास में लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक की जा रही है. घटना से जुड़े हर तथ्य की बारीकी से जांच की जाएगी, किस तरह से इस बच्चियों की मृत्यु हुई, इसकी जांच में टीमें जुटी है.

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