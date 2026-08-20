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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिव्या-विभा हत्याकांड में लखनऊ पुलिस का पहला बयान, Whatsapp स्टेटस का किया जिक्र

दिव्या-विभा हत्याकांड में लखनऊ पुलिस का पहला बयान, Whatsapp स्टेटस का किया जिक्र

Lucknow Crime News: लखनऊ में दिव्या मिश्रा,विभा वाजपेयी हत्याकांड और मानव वाजपेयी की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने बयान जारी किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 20 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निजी बैंक की कर्मचारी दिव्या मिश्रा और विभा वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस ने पहला बयान दिया है. अपने बयान में पुलिस ने व्हाट्सएप स्टेटस का भी जिक्र किया है. मानव वाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या और बहन विभा की 20 अगस्त, गुरुवार को गोली मार कर हत्या कर दी. अंत में उसने खुद को भी गोली मार ली.

इस दोहरे हत्याकांड और खुदकुशी के मामले में DCP-ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया- पुलिस को आज गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. घटना स्थल पर पहुँचने पर पुलिस को पता चला कि महिला के पति ने ही उसे गोली मारी थी. इसके कुछ ही देर बाद, पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचना मिली जिसने अपनी बहन की हत्या कर दी थी और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

शर्मा ने बताया कि पुष्टि हुई कि यह वही व्यक्ति, मानव वाजपेयी था, जिसने अपनी पत्नी और बहन की हत्या करने के बाद आत्महत्या की थी. उसके फ़ोन पर लगे WhatsApp स्टेटस से इस घटना का पता चलता है. उस व्यक्ति के घर से तीन हथियार बरामद किए गए.

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क्या है मानव का WhatsApp स्टेटस?

मानव ने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था- आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था. अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा. उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है.

जानकारी के अनुसार दिव्या मिश्रा को उसके पति मानस बाजपेयी ने गोली मारी थी, जो खुद एक बैंक की जानकीपुरम ब्रांच में काम करता था.बाद में जानकारी सामने आई कि मानस बाजपेयी अपनी पत्नी की हत्या के बाद गोमतीनगर के हुसड़िया चौराहा स्थित घर पर लौटा, जहां उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी. बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 20 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Lucknow Police LUCKNOW NEWS CRIME NEWS
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