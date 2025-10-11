अमरोहा में अवैध खनन में संलिप्त 6 पुलिस कर्मी सस्पेंड, थाना इंचार्ज लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में खाकी पर एक बार फिर दाग लगा है. जी हां देहात कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन में संलिप्त पुलिस वालों की शिकायत मिलने पर एसपी अमित कुमार आनंद ने कड़ी कार्रवाई की है. इसमें मुनव्वरपुर चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. यही नहीं लापरवाही के आरोप में थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है.

एसपी से की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है. इसके अलावा भी कई और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है. जानकारी के मुताबिक एसपी अमित कुमार आनंद को शिकायत मिली थी कि चौकी मुनव्वरपुर में अवैध खनन हो रहा है. जिसमें चौकी क्षेत्र के पुलिस वाले भी शामिल हैं.

एसपी ने इस मामले की जांच सीओ नौगांवा सादात को सौंपी. सीओ की जांच में चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत की बात सामने आई है. सीओ ने रिपोर्ट एसपी को सौंपी. जिस पर चौकी इंचार्ज और छह सिपाहियों को निलम्बित कर दिया गया है.

थाना इंचार्ज लापरवाही में नपे

चौकी इंचार्ज और बाकी पांच पुलिस कर्मियों के साथ ही इंस्पेक्टर कोतवाली देहात की भूमिका भी लापरवाही वाली. जिस पर एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया. इस कार्रवाई से पूरे जनपद के पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है.

गलत कार्यों में संलिप्त पर कार्रवाई जारी रहेगी

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि जांच में सभी पुलिस कर्मी संलिप्त पाए गए. जिसके बाद इन पर निलंबन की कार्रवाई की गयी है. विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. जो भी पुलिस कर्मी गलत कार्यो में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा. एसपी की इस कार्रवाई से पब्लिक में एक अच्छा सन्देश गया है. स्थानीय नागरिकों ने एसपी की सराहना की है, उनके मुताबिक भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की वजह से पूरे विभाग की बदनामी होती है.