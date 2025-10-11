हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेठी: करवाचौथ के दिन प्रेमी के साथ फरार हुई महिला, पति बोला- 'अब रिश्तों से डर लगता है'

अमेठी: करवाचौथ के दिन प्रेमी के साथ फरार हुई महिला, पति बोला- 'अब रिश्तों से डर लगता है'

Amethi News: अमरजीत की आरती से चार साल पहले शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आरती के संबंध रिश्ते के जेठ राजन से हो गए. राजन के घरवालों ने इस संबंध पर एतराज जताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 11 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शुक्रवार को पति-पत्नी का पर्व करवाचौथ मनाया जा रहा था तो यहां के जामो थाना क्षेत्र के गांव टिकरी गांव में आरती अपने पति अमरजीत को छोड़कर प्रेमी राजन के साथ चली गयी. थाने पर हुई पंचायत के बाद दोनों में फैसला हो गया.

अमरजीत की आरती से चार साल पहले शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आरती के संबंध रिश्ते के जेठ राजन से हो गए. राजन के घरवालों ने इस संबंध पर एतराज जताया है. फ़िलहाल पुलिस ने आरती को उसके प्रेमी के साथ जाने दिया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, टिकरा गांव निवासी अमरजीत (25) की शादी करीब चार वर्ष पहले सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय थाना क्षेत्र के लोहरिया पर मजरे डेहरिया गांव निवासी आरती कनौजिया (24) पुत्री छोटेलाल कनौजिया से हुई थी. शादी के एक वर्ष बाद ही आरती का झुकाव अपने ही ससुराल में पारिवारिक जेठ राजन कनौजिया (26) पुत्र राम लखन कनौजिया की ओर हो गया. धीरे-धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और संबंध गहराते चले गए.

पति अमरजीत ने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की और यहां तक कि उसे लेकर शहर चला गया, ताकि दोनों के बीच दूरी आ सके. लेकिन आरती कुछ दिनों बाद ही वहां से भागकर वापस गांव लौट आई. गांव में लौटने के बाद भी वह लगातार राजन से संपर्क में बनी रही.

संदेह से शुरू हुआ झगड़ा, मामला पहुंचा थाने

कुछ दिन पहले अमरजीत ने अपनी पत्नी को राजन के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया. इसके बाद दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और मामला थाने तक जा पहुंचा. जामो थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और परिवारजनों की मौजूदगी में समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. आरती अपने पति को छोड़कर राजन के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही. राजन भी आरती को अपने साथ रखने को तैयार था, हालांकि उसके माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे.

इस बीच राजन के परिजनों ने आरती के माता-पिता से बात की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अब जो करना है, तुम लोग करो. क्योंकि तीनों बालिग थे, इसलिए पुलिस ने कानूनी रूप से किसी को रोकने के बजाय दोनों पक्षों को महिला चौकी पर काउंसलिंग के लिए बुलाया.

काउंसलिंग में पत्नी बोली-अब पति के साथ नहीं रहना

काउंसलिंग के दौरान आरती ने पुलिस के सामने साफ कहा कि वह अब अपने पति अमरजीत के साथ नहीं रहना चाहती और अपने प्रेमी राजन के साथ ही जीवन बिताना चाहती है. राजन ने भी आरती को अपने साथ रखने की इच्छा जताई. स्थिति को देखते हुए अमरजीत ने खुद को असहाय महसूस किया और पत्नी को प्रेमी के हवाले कर दिया.

वहीं अमरजीत ने कहा कि मैंने चार साल एक रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता, अब मुझे रिश्तों से डर लगता है.

गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म

करवा चौथ जैसे पवित्र दिन पर घटी इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है. लोग इसे “पति, पत्नी और वो” की हकीकत बताते हुए तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

Published at : 11 Oct 2025 07:25 AM (IST)
