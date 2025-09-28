उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय चीखपुकार मच गयी. जब जायस इलाके हाकिम पुरवा निवासी रवि कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी. रवि की बहन की सगाई रविवार को थी और वो बाइक से अपने रिश्तेदार को लेने जा रहा था, तभी रायबरेली-सुल्तानपुर हाइवे पर उसकी बाइक खड़े ट्रक में घुस गयी. उसका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है.उधर परिजनों में कोहराम मच गया है.

घर में चल रहीं थीं सगाई की तैयारी

जानकारी के मुताबिक रामू की बेटी सोनम की सगाई की तैयारी चल रही थी. पूरा परिवार उसी में लगा था. रवि अपने रिश्तेदार अजय को लेने जायस स्टेशन गया था. लेकिन अजय गौरीगंज रेलवे स्टेशन उतर गया, उसने रवि को वहीं बुला लिया. रवि जब उसको वापस लेकर आ रहा था तो रायबरेली-सुल्तानपुर हाइवे पर उसकी बाइक ट्रक से टकरा गयी, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉक्टरों ने रवि को मृत घोषित कर दिया, जबकि हालत नाजुक होने की वजह से अजय को एम्स रायबरेली रेफर कर दिया.

परिवार में छाया मातम

उधर जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो खुशियां मातम में बदल गयीं .परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. पिता रामू ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी की रविवार को सगाई है सब उसी की तैयारी में थे. रवि अपने रिश्तेदार अजय को लेने गया था.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ गौरीगंज अखिलेश वर्मा ने बताया कि हादसा रायबरेली सुल्तानपुर हाइवे पर हुआ. दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसमें रवि की मौत हो गयी, अब एक का एम्स रायबरेली में इलाज चल रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है.