अलीगढ़: दवाई का बहाना लेकर पति को बुला ले गई डॉक्टर के पास, फिर करा दी हत्या, पत्नी की गिरफ्तार

करवा चौथ के दिन ज्यादातर पत्नियां पति की लंबी आयु की कामना करती है, लेकिन अलीगढ़ की रहने वाली ये महिला करवाचौथ के व्रत के दौरान मन मे कुछ और लिए बैठी थी. महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए महिला व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, यह मामला अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के कलुआ गांव का है, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या करा दी. कलुआ निवासी हरिप्रसाद का बेटा रिंकू राजमिस्त्री का काम करता था. मेहनती और सीधा-सादा रिंकू अपने परिवार में पत्नी ब्रजेश और तीन बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था. सादगी से जिंदगी जीने वाले रिंकू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी का दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा है.



बताया गया कि, शनिवार (11 अक्टूबर) की सुबह की बात है, ब्रजेश ने पति से कहा कि वह बीमार महसूस कर रही है और मुरवार स्थित एक क्लीनिक में दिखाना चाहती है, जिस पर रिंकू बाइक से अपनी पत्नी व छोटी बेटी के साथ क्लीनिक पहुंच गया.

इलाज के बहाने क्लीनिक में बिताया समय

ब्रजेश ने दो घंटे तक इलाज के बहाने क्लीनिक में समय बिताया. इसके बाद रिंकू को फोन कर कहा कि वह आकर उसे और बेटी को घर ले जाए. रिंकू को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि इसी फोन कॉल के साथ उसकी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.

पति को बुलाने के साथ ही प्रेमी को किया फोन

उधर, पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि रिंकू को फोन करने के बाद ब्रजेश ने उसी क्लीनिक के कंपाउंडर के मोबाइल से एक और कॉल की. यह कॉल उसने अपने प्रेमी को की थी. पुलिस ने जब मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली, तो दोनों कॉल के बीच का अंतर मुश्किल से कुछ मिनटों का ही था. यानि पति को बुलाने के साथ ही प्रेमी को भी बुला लिया गया था.

आरोपी प्रेमी ने की गोली मारकर हत्या

बताया गया कि शाम करीब पांच बजे रिंकू अपनी पत्नी और बेटी को बाइक पर बैठाकर गांव लौट रहा था. जब वे रफायतपुर गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से बाइक पर एक व्यक्ति आया. यह व्यक्ति वही था जिससे ब्रजेश का डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हमलावर ने रिंकू की बाइक रोकी, उसके पेट पर तमंचा सटाया और गोली चला दी. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा. जहां रिंकू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

फोन कॉल रिकॉर्ड ने खोला सारा राज

घटना के बाद रिंकू के पिता हरिप्रसाद ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में कई ऐसे बिंदु सामने आए जो सीधे-सीधे पत्नी ब्रजेश की ओर इशारा कर रहे थे. जिस क्लीनिक में ब्रजेश का इलाज चल रहा था, वहां के कंपाउंडर के मोबाइल से की गई दो कॉल्स ने सारा राज खोल दिया. एक कॉल पति को, और दूसरी कॉल उसी व्यक्ति को जिसने गोली चलाई थी.



जब पुलिस ने ब्रजेश से सख्ती से पूछताछ की, तो उसके जवाब बदलते रहे. आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वह पिछले डेढ़ साल से उसी व्यक्ति के संपर्क में थी. दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि प्रेमी अक्सर उसके घर आने-जाने लगा था.

शादीशुदा होकर भी रचा खून का खेल

पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स के आधार पर प्रेमी का पता लगाया, तो वह अपने गांव से फरार था. मगर एसपी ग्रामीण अमृत जैन के निर्देशन में गठित दो टीमों ने रातभर की छापेमारी के बाद आरोपी को दबोच लिया. पूछताछ में आरोपी ने माना कि उसका ब्रजेश से प्रेम प्रसंग था. रिंकू उसे पसंद नहीं करता था और दोनों के संबंधों का विरोध करता था. इसी वजह से दोनों ने मिलकर रिंकू को रास्ते से हटाने की साजिश रची. योजना पूरी तरह सुनियोजित थी.

क्या कहते है एसपी ग्रामीण

एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि कॉल रिकॉर्ड और महिला की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने प्रेमी और ब्रजेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. प्रेमी से वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है. हत्या के बाद आरोपी अपने गांव लौटा और फिर सुबह फरार हो गया था. लेकिन लगातार निगरानी और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग से उसकी गिरफ्तारी हो गई.