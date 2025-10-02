अलीगढ़ पुलिस ने अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का किया खुलासा, अवैध संबंध में हुआ कत्ल, 2 गिरफ्तार

अलीगढ़ पुलिस ने अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का खुलासा किया है, पुलिस की जांच में अवैध संबंधों का होना भी पाया गया है. पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रवक्ता अशोक पांडेय व उनकी पत्नी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे का नाम भी शामिल किया है. इस मामले में दो लोगो को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं महामंडलेश्वर पूजा सुकून पांडे और एक शूटर पुलिस की रडार पर है. इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.

दरअसल, थाना गांधीपार्क क्षेत्र के बी दास कंपाउंड निवासी महामंडलेश्वर व अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सुकून पांडे उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की सुपारी देकर दो शूटरो से 23 सितंबर की देर रात करीब 9:30 बजे गोली मारकर हत्या कराई थी. सुपारी किलर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे.

पुलिस ने सुपारी किलर सहित 2 लोगों को किया अरेस्ट

इसके बाद पुलिस ने व्यापारी की हत्या की सुपारी देने वाले अशोक पांडे को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया था. जबकि महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती मौके से फरार हो गई. वहीं व्यापारी की हत्या करने वाले एक सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सुपारी किलर के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस समेत 7 हजार 200 रुपये नकदी बरामद किये हैं.

पूजा पांडेय व एक अन्य आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया गया. वहीं हत्या की सुपारी देने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सुकून पांडे समेत एक सुपारी किलर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

पिता का दावा- बेटे से शादी करना चाहती थी पूजा

वहीं मृतक अभिषेक के पिता ने दावा किया है कि पूजा शकुन पांडेय मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी. इसके बाद बेटे ने उसकी कॉल उठाना बन्द कर दिया और अलग रहना शुरू कर दिया. इसी के चलते उनके बेटे की हत्या की गई है. अभिषेक के पिता ने यह भी दावा किया है कि अभिषेक ने उन्हें कई महीने पहले बताया था कि पूजा शकुन पांडेय उससे जबरन संबंध बनाना चाहती है. उन्हें पहले से ही यह डर था कि उनके बेटे की हत्या हो सकती है.

पूजा पांडेय की मृतक से थे रिलेशन- एसएसपी

अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने कहा, आरोपी पहले खैर थाना क्षेत्र में वारदात तो अंजाम देने वाले थे लेकिन आरोपियों का मौका नहीं लगा. इसके बाद आरोपियों ने थाना रोरावर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. उन्होंने कहा कि, महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय और मृतक अभिषेक गुप्ता के आपस में संबंध में थे. एसएसपी ने कहा कि एक सुपारी किलर को पकड़ लिया गया है, जल्द बाकी दोनों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.