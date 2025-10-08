अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के रहसुपुर गांव में मांमा के घर आए एक युवक की चारपाई पर गोली मारने के बाद फरसे से गला काटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही इलाका थाना अध्यक्ष फील्ड यूनिट टीम सहित पुलिस के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए.

पुलिस ने ममेरे भाई देवू की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी फुफेरे भाई बंटी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस हत्यारोपी से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

प्रेम प्रसंग में की फूफेरे भाई की हत्या

जानकारी के अनुसार, थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव रहसुपुर में मांमा के घर आए ममेरे भाई को पहले गोली मारने के बाद हत्यारे फूफेरे भाई ने फरसे से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया. बताया गया कि थाना विजयगढ़ क्षेत्र के भटौली गांव निवासी ममेरे भाई देबू की प्रेम प्रसंग के चलते गोली मार कर हत्या की गई.

पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार

गांव के अंदर गोली चलने की आवाज सुनते ही ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी और भगदड़ मच गई. मामा के घर घूमने के लिए आएं युवक देवु की लाश लहूलुहान हालत में चारपाई पर पड़ी हुई थी. सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का निकल कर सामने आ रहा है. हालांकि आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि 7 अक्तूबर को रहसूपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है. तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना हरदुआगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है.