रामलला के दर्शन करने पहुंचे मुस्लिम दंपती शेर अली और शायरा बानो, CM योगी की दिल खोलकर की तारीफ

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामलला के दर्शन करने पहुंचे मुस्लिम दंपती शेर अली और शायरा बानो, CM योगी की दिल खोलकर की तारीफ

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर में मुस्लिम दंपति ने रामलला के दर्शन किए. इस दौरान दोनों ने 20 मिनट का समय मंदिर परिसर में गुजारा और पूजा अर्चना की.

By : ऋषि गुप्ता | Updated at : 08 Oct 2025 11:10 AM (IST)
राम नगरी अयोध्या में देश विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. इसी क्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया. अंबेडकर नगर से मुस्लिम दंपती रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे. दोनों ने करीब 20 मिनट का समय मंदिर परिसर में गुजारा और पूजा अर्चना की. 

अंबेडकर नगर के रहने वाले शेर अली और उनकी पत्नी शायरा बानो अयोध्या के अस्पताल में इलाज के लिए आए थे. जिसके बाद उन्होंने राम मंदिर आने की इच्छा जताई. शेर अली ने कहा कि हमारा बहुत मन था कि हम राम मंदिर देखने आएं, आज मंदिर देखकर बहुत अच्छा लगा है. 

मुस्लिम दंपती ने किए राम मंदिर के दर्शन 

शेर अली और उनकी पत्नी को पुलिस सुरक्षा के बीच राम मंदिर के दर्शन कराए गए. उन्होंने दोपहर 3:55 बजे राम मंदिर में प्रवेश किया और 4:15 बजे तक राम मंदिर परिसर में रहे. इस दौरान मुस्लिम दंपती ने अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि आज अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है. 

शेर अली ने कहा कि राम मंदिर में बहुत शांति है, इसे बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है. सीएम योगी ने अयोध्या का बेहतर विकास किया है, उन्होंने जो कहा था उससे कहीं ज्यादा विकास हुआ है. मंदिर में चारों ओर शांति और ऊर्जा है. हमें रामलला के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग राम मंदिर आए और इसकी खूबसूरती के दर्शन करें. 

सीएम योगी की दिल खोलकर की तारीफ

मुस्लिम दंपत्ति ने इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की. शेर अली की पत्नी शायरा बानो ने कहा कि हमने राम मंदिर के दर्शन किए हैं. राम मंदिर बहुत सुंदर और अच्छा बना है. पहले अयोध्या और आज की अयोध्या में बहुत अंतर हैं. पहले यहां की हालत खराब थी लेकिन, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है. 

बीते दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की थी कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सभी को सनातन धर्म की शरण में आना होगा. मुख्यमंत्री के बयान के बाद पहली बार रामलला के द्वार मुस्लिम जोड़ा पहुंचा है. उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शनों के बाद उन्हें बहुत शांति मिली है. 

Published at : 08 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR
