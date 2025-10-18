गुजरात में खाना खा रहा था शख्स और अलीगढ़ में कर दिया रेप! पुलिस के सामने आया अजीब मामला

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में एक इगलास थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं इस घटना में एक आरोपी ने पुलिस को CCTV फुटेज सौंपकर चौंका दिया है, उसके मुताबिक जिस वक़्त घटना घटी है वह गुजरात के अहमदाबाद में होटल में खाना खा रहा था. युवक के परिजनों ने निष्पक्ष कार्रवाई की गुहार एसएसपी से लगाईं है. पुलिस ने परिजनों को विश्वास दिलाया है कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी. अब इस घटना में पीड़िता और उसके परिवार से भी पूछताछ होगी.

जानकारी के मुताबिक इग्ल्लास थाने में नाबालिग लडकी के पिता ने इलाके के तीन युवकों पर अपनी बेटी के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को जेल भेज दिया है. इनमें से एक आरोपी युवक की संलिप्तता पर सवाल खड़े हो रहे हैं,क्यूंकि घटना वाले दिन वो गुजरात के अहमदाबाद में होटल में खाना खा रहा है. उसका CCTV फुटेज ही है. जिसके बाद इस मामले में अब नया मोड़ गया है.

10 हजार उधार के बदले आरोप

युवक के पिता ने बताया कि उनके बेटे को फर्जी फंसाया गया है. वो घटना के वक़्त अलीगढ़ में था ही नहीं. लड़की के पिता ने मुझसे 10 हजार रुपए उधार लिए थे, जब भी मांगने जाते टाल देता था, ये झूठा मुकदमा उसी में लिखाया गया है, ताकि पैसा न मांगा जाए. युवक के पिता ने एसएसपी नीरज जादौन को CCTV फुटेज सौंप दिया है. उन्होंने जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है, युवक फिलहाल रोजी-रोटी के चक्कर में गुजरात में ही है और निर्दोष साबित होने की उम्मीद लगाए बैठा है. उधर पीड़ित पक्ष का कहना है कि युवक के परिवार ने उन्के साथ गाली-गलौच भी की है, इसकी भी शिकायत एसएसपी से की गई है.

पुलिस के निष्पक्ष जांच का वादा

एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. पीड़ित को परेशान होने की जरूरत नहीं है. साक्ष्यों के संकलन के आधार पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी. किसी भी निर्दोष को सलाखों के पीछे नहीं जाने दिया जाएगा.