हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी और बबली, 6 लाख का हार उड़ाने वाले पति-पत्नी जयपुर से गिरफ्तार

बुलंदशहर पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी और बबली, 6 लाख का हार उड़ाने वाले पति-पत्नी जयपुर से गिरफ्तार

Bulandshahr News: 26 सितंबर को कोतवाली नगर क्षेत्र में मशहूर पंडित ज्वैलर्स के यहां ग्राहक बनकर आये, एक महिला व पुरूष द्वारा लगभग 6 लाख रुपये कीमत का एक सोने का हार चोरी कर लिया था.

By : अनुभव शर्मा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 18 Oct 2025 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में कोतवाली पुलिस ने बीते 26 सितम्बर को पंडित ज्वैलर्स के यहां हुई छह लाख रुपये के हार की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी पति-पत्नी कमलेश और बंटी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. पुलिस को इन्हें पकड़ने में 21 दिन लग गए और इन्होंने हार भी बेच दिया. इनके पास उस रकम में से 4 लाख रुपये बरामद हुए हैं. ये दोनों पति-पत्नी अलग-अलग राज्यों और शहरों में इसी तरह चोरी और ठगी का काम करते हैं.

इन पर अलग जिलों में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वारदात के बाद तुंरत किसी दूसरे शहर में निकल जाते थे, इसलिए आसानी से पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ पाते थे. दोनों अहमदाबाद गुजरात के निवासी हैं.

क्या है पूरा मामला ?

एएसपी ऋजुल ने बताया कि बीते 26 सितंबर को कोतवाली नगर क्षेत्र में मशहूर पंडित ज्वैलर्स के यहां ग्राहक बनकर आये, एक महिला व पुरूष द्वारा लगभग 6 लाख रुपये कीमत का एक सोने का हार चोरी कर लिया था. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी थी ज्वैलर्स से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए चोरी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई थी. जिसके फलस्वरूप महज 21 दिन के अंदर दोनो शातिर चोरो जो कि पति पत्नी है इनका नाम पूनम और कमलेश है.

इनको कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जयपुर राजिस्थान से गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से पुलिस ने सोने का हार बेचकर प्राप्त किये 4 लाख रुपये भी बरामद किए गए है.

बंटी-बबली स्टाइल में चोरी

ये दोनों पति पत्नी बंटी बबली मूवी स्टाईल में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे. इनके  मुम्बई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जम्बू कश्मीर, मैनपुरी, व बुलंदशहर आदि में घूमकर बड़ी ज्वैलरी शोरूम चिन्हित कर वहां ग्राहक बनकर जाते और शोरूम के स्टाफ को बातों में उलझाकर जेवरात चोरी कर फरार हो जाया करते थे. इनका लंबा आपराधिक इतिहास है इनके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है.

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 06:46 AM (IST)
Tags :
Bulandshahr News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget