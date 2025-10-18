बुलंदशहर पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी और बबली, 6 लाख का हार उड़ाने वाले पति-पत्नी जयपुर से गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में कोतवाली पुलिस ने बीते 26 सितम्बर को पंडित ज्वैलर्स के यहां हुई छह लाख रुपये के हार की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी पति-पत्नी कमलेश और बंटी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. पुलिस को इन्हें पकड़ने में 21 दिन लग गए और इन्होंने हार भी बेच दिया. इनके पास उस रकम में से 4 लाख रुपये बरामद हुए हैं. ये दोनों पति-पत्नी अलग-अलग राज्यों और शहरों में इसी तरह चोरी और ठगी का काम करते हैं.

इन पर अलग जिलों में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वारदात के बाद तुंरत किसी दूसरे शहर में निकल जाते थे, इसलिए आसानी से पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ पाते थे. दोनों अहमदाबाद गुजरात के निवासी हैं.

क्या है पूरा मामला ?

एएसपी ऋजुल ने बताया कि बीते 26 सितंबर को कोतवाली नगर क्षेत्र में मशहूर पंडित ज्वैलर्स के यहां ग्राहक बनकर आये, एक महिला व पुरूष द्वारा लगभग 6 लाख रुपये कीमत का एक सोने का हार चोरी कर लिया था. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी थी ज्वैलर्स से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए चोरी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई थी. जिसके फलस्वरूप महज 21 दिन के अंदर दोनो शातिर चोरो जो कि पति पत्नी है इनका नाम पूनम और कमलेश है.

इनको कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जयपुर राजिस्थान से गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से पुलिस ने सोने का हार बेचकर प्राप्त किये 4 लाख रुपये भी बरामद किए गए है.

बंटी-बबली स्टाइल में चोरी

ये दोनों पति पत्नी बंटी बबली मूवी स्टाईल में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे. इनके मुम्बई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जम्बू कश्मीर, मैनपुरी, व बुलंदशहर आदि में घूमकर बड़ी ज्वैलरी शोरूम चिन्हित कर वहां ग्राहक बनकर जाते और शोरूम के स्टाफ को बातों में उलझाकर जेवरात चोरी कर फरार हो जाया करते थे. इनका लंबा आपराधिक इतिहास है इनके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है.