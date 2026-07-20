श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में बदलाव, अब इन्हें दी गई जिम्मेदारी

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान ने भी चढ़ावे की गणना को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं. रविवार से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में नई गणना प्रक्रिया की व्यवस्था लागू कर दी गई है. इसके तहत चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया की निगरानी को बेहद सख्त किया गया है.

खबर के मुताबिक मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में चढ़ावे की गणना और उसकी निगरानी अब मंदिर में परिसर में स्थित 30 दुकानदार भी करेंगे. मंदिर प्रबंधन कमेटी के अनुसार एक या दो दुकानदारों की ड्यूटी चढ़ावे की गणना के समय लगाई जाएगी, मंदिर प्रांगण में मौजूद दुकानदारों को अपनी आपसी सहमति के आधार पर ड्यूटी निर्धारित करने को कहा गया है.

चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में बड़े बदलाव

ख़बर के मुताबिक मंदिर में आने वाले दान की गणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई हैं. गणना के लिए लगाए गए कर्मचारियों को सख्ती से एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए गए है. दान की गणना करने वालेों की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं. ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो और कोई सवाल खड़े न हो सकें.

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दिनेश फलाहारी ने लगाए से गंभीर आरोप

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में हर महीने लगभग एक करोड रुपये का चढ़ावा आता है. लेकिन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कुछ दिन पहले दिनेश फलाहारी महाराज ने सवाल उठाए थे. उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आने वाले चढ़ावे के हिसाब की सीबीआई जांच करने की लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखा था पत्र और करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था.

दिनेश फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं ताकि भक्तों के द्वारा दिए गए दान को खुर्द बुर्द किया जा सके.

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