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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इतना पिए रहोगे बे...तो काम कैसे करोगे', नशे में मिले बिजलीकर्मी को BJP विधायक ने लगाई फटकार

'इतना पिए रहोगे बे...तो काम कैसे करोगे', नशे में मिले बिजलीकर्मी को BJP विधायक ने लगाई फटकार

UP News: बीजेपी विधायक केतकी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली कटौती की शिकायत लेकर उपकेंद्र पहुंची केतकी सिंह को जब कर्मचारी नशे की हालत में मिला तो उन्होंने उसे फटकार लगाई.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 20 Jul 2026 12:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बलिया की बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो रेवती पावर हाउस के स्टेशन स्विचिंग ऑपरेटर पर बुरी तरह भड़कती हुई नजर आ रही है. वो क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती की समस्या को शुक्रवार देर रात को पहुंची थी जहां उन्हें एसएसओ नशे की हालत में झूमते हुए दिखाई दिया, जिससे उनका पारा हाई हो गया. 

ये मामला बलिया के विद्युत उप केंद्र रेवती का है. ख़बर के मुताबिक़ 18 जुलाई की बीजेपी विधायक केतकी सिंह रेवती यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्हें स्थानीय लोगों ने घेर लिया और बताया कि बीते पाँच दिनों से यहां बिजली नहीं आ रही है. जिसके बाद केतकी सिंह लोगों के साथ विद्युत उपकेंद्र पहुंच गईं. 

ड्यूटी पर तैनात एसएसओ पर भड़की बीजेपी विधायक

केतकी सिंह ने जब यहां ड्यूटी पर तैनात एसएसओ को शराब के नशे में देखा तो वो उसपर और भड़क गई. वायरल वीडियो में केतकी सिंह ने गुस्से में कहा कि "तुम इतना पिए रहोगे बे तो काम कहाँ से करोगे? तुम्हारे मुँह से सीधी आवाज नहीं निकल रही है." गुस्से में तमतमाई विधायक ने डीएम को फोन लगा दिया. 

केतकी सिंह ने डीएम को कहा कि यहां 4-5 दिन से बिजली कटौती ने एकदम परेशान कर दिया है. हमने एक्सईएन को फ़ोन किया उनका मोबाइल बंद है. सबका मोबाइल बंद, आखिर ये लोग बात कैसे करेंगे. हमने अपने मोबाइल से जेई को तीन बार फोन लगाया, फोन नही उठा रहा है? सबका मोबाइल बन्द है. मैं यहीं बैठी हूं, ये मोबाइल बंद करके घरों में सोने के लिए आए है. आपका भी फोन दो घंटे में उठता है. आप सब सोइए, आम जनमानस पंखा लेकर रोड पर रहेगा? 

डीएम को भी फोन कर की शिकायत

डीएम पर भी भड़कते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि मैं रेवती क्षेत्र में हूं मैं यहां पर बैठी हुई हूं, यहाँ पर ये एक छोटा मोटा कर्मचारी है वो पी लिया है. यहां कोई देखने-सुनने वाला नहीं है. तीन दिन से यहां की जनता त्राहिमाम कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर आज टाउन एरिया की लाइट नही आई तो एक्सईएन से लेकर सभी बिना बिजली के ही सोएंगे. 

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केतकी सिंह ने कहां कि सरकार 18-18 घंटे बिजली दे रही है तो तुम लोगों का नाटक लगा है. केतकी सिंह के तेवर देखने के बिजली विभाग एकदम एक्शन में आया और फिर रेवती टाउन एरिया की बिजली चालू कर दी गई. बिजली शुरू होने के बाद उन्होंने दोबारा ऐसी शिकायत नहीं मिलने की भी हिदायत दी, जिसके बाद मामला शांत हो पाया. 

वहीं दूसरी तरफ वायरल वीडियो में एसएसओ यह दलील देता रहा कि ऊपर से 36 घंटे तक बिजली बंद करने का आदेश था. ऊपर काम हो रहा था. थोड़ा-थोड़ा करके चला रहा था कि सबका काम हो जाए. इसकी सूचना मोबाइल पर व्हाट्सएप पर और पेपर में आउट था.

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Published at : 20 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ballia News BJP MLA Ketki Singh
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