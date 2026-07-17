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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कांवड़ यात्रा में तेज आवाज में DJ चलाए तो अब खैर नहीं, पुलिस ने संचालकों को भेजे नोटिस

यूपी में कांवड़ यात्रा में तेज आवाज में DJ चलाए तो अब खैर नहीं, पुलिस ने संचालकों को भेजे नोटिस

Kanwar Yatra 2026: यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा से पहले ‘डीजे’ संचालकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्हें ध्वनि की निर्धारित सीमा और वाहनों की ऊंचाई को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Jul 2026 01:04 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासनिक हलचलें तेज हो गई हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ‘डीजे’ संचालकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्हें ध्वनि की निर्धारित सीमा और वाहनों की ऊंचाई संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है. एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधिकारियों ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान अगर किसी ने निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे चलाने की कोशिश की या ऊँचाई के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि इन नियमों का अनुपालन न करने पर उपकरणों को जब्त करने समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी 

पुलिस अधीक्षक (नगर) अमृत जैन ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा के कम से कम 348 संचालकों की पहचान की है और कांवड़ यात्रा के लिए स्थापित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की है. 

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30 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये कदम कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं. इस बार कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है और 11 अगस्त तक चलेगी इस दौरान मुख्यत: राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य तक जाएंगे और वहां शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. 

सावन के महीने में चलने वाली इस कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेने के लिए निकलते हैं. ऐसे में उनकी सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान किया गया है और रूट निर्धारित किए गए हैं.  

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Published at : 17 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Muzaffarnagar UP NEWS Kanwar Yatra 2026
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