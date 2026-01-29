सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर रोक लगा दी है. अब इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं. अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सूप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि UGC के मामले में जो बातें निकलकर आ रही हैं, हमारा मनना है कि दोषी ना बचे और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो. इससे पहले भी 2012 में रेगुलेशन आए थे, हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं. हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समय-समय पर भेदभाव होता है.

वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है. कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी, बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है. न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय. न किसी पर जुल्म-ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी."

क्या बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा. बीजेपी की सरकार ने जो समाज में काम किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है. देश सबका है, सभी में समानता है, ऐसा कानून बने जो सभी को समानता से देखे."

मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी आई प्रतिक्रिया

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "जिस दिन से UGC आया मैं उसी दिन से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है आप जाओ न्याय मिलेगा. सरकार ने कहा कि कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी और संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा. आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और रोक लगाई है, आगे सुनवाई होगी."