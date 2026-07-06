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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'10 मिनट में पोस्ट डिलीट करें, वरना...', टिन्नू यादव से रिश्ते जोड़ने पर निशिकांत दुबे को अखिलेश यादव की चेतावनी

'10 मिनट में पोस्ट डिलीट करें, वरना...', टिन्नू यादव से रिश्ते जोड़ने पर निशिकांत दुबे को अखिलेश यादव की चेतावनी

UP Politics: अखिलेश यादव ने लिखा सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट-पोस्ट को डिलीट कर दें अन्यथा कार्रवाई होगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 06 Jul 2026 05:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में लगातार बयानबाजी जारी है. इस बीच गिरफ्तार आरोपियों में से एक रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नाम को जोड़ा जा रहा है. जिसमें अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने भी एक ऐसा ही पोस्ट किया. जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए 10 मिनट में पोस्ट हटाने वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

अखिलेश यादव ने इसको लेकर सोमवार दोपहर अपने एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है,जिसमें उन्होंने लिखा, " सार्वजनिक-सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी! जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है. पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट-पोस्ट को डिलीट कर दें अन्यथा उनके ख़िलाफ़ तत्काल नामज़द रिपोर्ट दर्ज़ कराई जाएगी."

                                                                                                                                                                                                                                            कानूनी कार्रवाई की चेतावनी 

यही नहीं अखिलेश यादव ने आगे लिखाम, " साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुंरत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी माँगें या क़ानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. वो याद रखें भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं, जब सालों-साल कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी-साथी भी बचाने नहीं आयेगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे."

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झूठे प्रचार-प्रसार का आरोप 

अखिलेश यादव ने इसे पीडीए समाज को बदनाम करने से जोड़ते हुए लिखा, "‘पीडीए समाज’ को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी-साथी ये कुत्सित झूठ प्रचारित-प्रसारित कर रहे हैं. ’पीडीए समाज’ एकजुट होकर इसका जवाब देगा.‘चढ़ावा-चंदा-दान चोरों’ का गिरोह जनाक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है. अगर मुख़बिरों के वंशंजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत-सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्यावासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहें."

इन सभी से संज्ञान लेने की अपील की 

संपूर्ण विश्व के रामभक्त संज्ञान लें
दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें
⁠अयोध्या के पूज्य साधु-संत संज्ञान लें
माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले
माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें
उप्र-अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें
समस्त पीडीए समाज संज्ञान ले

यह भी पढ़ें: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की चिट्ठी ने मचाई हलचल, किस ओर है इशारा?

Published at : 06 Jul 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey Akhilesh Yadav UP NEWS
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