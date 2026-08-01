नमाज पढ़ रही पत्नी पर पति ने डाला तेजाब, काम को लेकर होता था विवाद

अलीगढ़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, तेजाब के हमला में बुरी तरह झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है, पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी कुछ काम नहीं करता था, पत्नी अक्सर उसे काम के लिए कहती थी जिस कारण आरोपी ने महिला पर तेजाब से हमला किया है.

दरअसल, पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र के शाहजमाल इलाके का है. यहां आदाब नाम के शख्स ने अपनी पत्नी यास्मीन पर तेजाब से हमला कर दिया. आदाब की पत्नी यास्मीन ने बताया कि, उसका पति आबाद कोई काम नहीं करता है, उसने अपने पति से कुछ काम करने के लिए कहा था. पत्नी की यह बात आरोपी पति को नागवार गुजरी और इसके बाद वह घर छोड़ कर चला गया.

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घटना के वक्त नमाज पढ़ रही थी महिला

महिला ने बताया कि कई दिनों तक घर से फरार रहे पति ने उसे अचानक कॉल किया और कहा कि वह उसको पैसे देने के लिए घर आ रहा है. बताया गया कि पैसे देने के बहाने घर पहुंचे पति ने नमाज पड़ रही पत्नी यास्मीन के शरीर पर तेजाब से हमला कर दिया. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पति के काम न करने को लेकर होता था विवाद

सीओ संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई 2026 को थाना रोरावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के ऊपर उसके पति ने तेजाब डाल दिया है. पुलिस की जांच में सामने आया कि तेजाब में झुलसी महिला का पति कोई काम नहीं करता है. इसी बात को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया. पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त होने के बाद मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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