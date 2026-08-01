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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में फोटो की दुकान जलकर राख, दमकल विभाग ने टाली घटना

देहरादून में फोटो की दुकान जलकर राख, दमकल विभाग ने टाली घटना

Dehradun News In Hindi: देहरादून के शामिल घंटाघर बाजार में एक फोटो लैमिनेशन और फोटोस्टेट की दुकान में अचानक आग लग गई. आग इतनी विकराल थी की दुकान में रखा अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 01 Aug 2026 10:42 AM (IST)
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देहरादून के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाकों में शामिल घंटाघर बाजार में शुक्रवार (31 जुलाई) सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक फोटो लैमिनेशन और फोटोस्टेट की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले कर लिया और दुकान से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. घटना के बाद आसपास के दुकानदारों और लोगों में हड़कंप मच गया. 

आग की लपटों में लैमिनेशन मशीनें और दुकान का अन्य समान राख

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. आग बाजार के घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगी थी, इसलिए दमकल कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोकना था. कड़ी मशक्कत और लंबे प्रयास के बाद दमकल विभाग की टीम ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया.

प्रारंभिक जांच में आग लगने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह पुष्टि हुई है कि आग दुकान के भीतर से शुरू हुई थी. आग की तेज लपटों में लैमिनेशन मशीनें, फोटोस्टेट के उपकरण और दुकान में रखा अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. फिलहाल नुकसान का सही आकलन किया जा रहा है.

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शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का अनुमान, जांच जारी

शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग बिना जांच पूरी किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आगजनी के कारणों का खुलासा किया जाएगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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