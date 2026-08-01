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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगैस सिलेंडर हुआ सस्ता तो दुकानदारों को राहत, जानें क्या कहा?

गैस सिलेंडर हुआ सस्ता तो दुकानदारों को राहत, जानें क्या कहा?

UP Gas Price Reduced: कमर्शियल सिलेंडर 192 रुपये सस्ता हो गया है. गैस सिलेंडर की घटती कीमतों से दुकानदारों और होटल मालिकों को राहत मिली है. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Aug 2026 10:04 AM (IST)
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देशभर में 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम हुई है. लखनऊ में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 3052.50 पैसे से घटकर 2860.50 पैसे हो गई है. कमर्शियल सिलेंडर 192 रुपये सस्ता हो गया है. गैस सिलेंडर की घटती कीमतों से दुकानदारों और होटल मालिकों को राहत मिली है. 

गैस सिलेंडर की कीमत घटने पर अयोध्या और कानपुर के दुकानदारों ने राहत की सांस ली है. दुकानदारों का कहना है कि धीरे-धीरे कीमत घटी है. कल और कीमत घटकर बराबर आए ताकि हमें दुकानदारी करने में कोई दिक्कत न हो. सरकार से यही मांग है कि दाम और घटाए जाएं. एक दुकानदार का कहना है कि सिलेंडर के दाम घटेंगे तो हमारी दुकानदारी भी अच्छी होगी. इससे काफी हद तक राहत मिली है.

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सिलेंडर के दाम घटने पर यूपी के दुकानदारों की प्रतिक्रिया

सिलेंडर के दाम घटने पर अयोध्या के दुकानदार सचिन का कहना है कि थोड़ा और सस्ता हो जाता तो उससे कुछ राहत मिलती. वहीं अन्य दुकानदार दीपक जायसवाल ने कहा कि सरकार ने तो दाम कर दिए हैं लेकिन मार्केट में यह उस दाम पर मिले तो बहुत अच्छी बात है. हम लोगों को अभी भी मार्केट में बढ़े हुए रेट पर ही मिल रहा है.

दुकानदारों का कहना है कि सरकार का कदम अच्छा है. इससे फर्क तो पड़ना चाहिए. उनकी मांग है कि क्रूड ऑयल से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनके दाम कम किए जाएं. अगर क्रूड ऑयल का दाम कम होता है तो यहां कम नहीं होता. बाकी सरकार अच्छा काम कर रही है इसमें कोई दो राय नहीं है. थोड़ा ध्यान दे तो और अच्छी बात है.

लोग अपनी मनमानी करते थे- दुकानदार

अयोध्या के मौर्य मिष्ठान भंडार के मालिक दीप नारायण ने कहा, "रेट कम हो गया यह अच्छी चीज है. पहले के बढ़े हुए रेट के बाद भी लोग अपनी मनमानी करते थे यह गलत चीज है." अयोध्या में श्रद्धालुओं द्वारा महंगी चीजें और लूट-मार के आरोपों पर दीप नारायण ने कहा, "कुछ बातें सच भी हैं क्योंकि लोग ऐसा कर रहे थे. अयोध्या में सौ में से 10 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो 3 के 13 करते थे यह अच्छी चीज नहीं थी. हम अयोध्यावासियों के लिए यह गलत चीजें थीं."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे यहां जो रेट कल था वो आज भी है. अगर अभी हमें लगेगा की रेट बढ़ाना होता है तो जब चीनी, मैदा या अन्य सामग्री का रेट बढ़ता है तभी बढ़ाते हैं वरना नहीं बढ़ाते." श्रद्धालुओं को लेकर कहा कि उन्हें जैसी सुविधा मिलेगी वह वैसा ही कहेंगे. श्रद्धालु अयोध्या में बहुत प्यार देते हैं इसलिए हम उनके साथ हैं.

कानपुर के दुकानदारों ने क्या कहा?

वहीं विक्की शर्मा और आदित्य साहू ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमत में कटौती करने के सरकार के फैसले पर राहत और संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस कटौती से न केवल उनके व्यावसायिक खर्चों में कमी आएगी, बल्कि वे अपने उत्पादों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे उनके ग्राहकों को लाभ होगा।

दिनेश भाल ने भी इस मूल्य कटौती की सराहना करते हुए कहा कि इसका उनके ऋणों और समग्र व्यावसायिक कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीनों ने मिलकर सरकार के इस कदम की प्रशंसा की.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS LPG  Ayodhya NEWS
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