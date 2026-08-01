हापुड़ में दबंगों के हमले में घायल बुजुर्ग की मौत, 8 दिन बाद तोड़ा दम

यूपी के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र स्थित ग्राम अकबरपुर बुकलाना में आठ दिन पहले हुए खूनी संघर्ष और जानलेवा हमले के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय बुजुर्ग भीम सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है.

जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को गांव निवासी नेमपाल शराब पीकर भीम सिंह के घर पहुंचा और गाली-गलौज तथा हाथापाई करने लगा. उस समय तो परिजनों ने उसे समझा-बुझाकर भेज दिया, लेकिन 23 जुलाई की सुबह आरोपी नेमपाल योजना बनाकर अपने भाई ब्रह्मपाल, सुभाष, ओमपाल, प्रिंस, सतेंद्र, पप्पू और कई अज्ञात लोगों के साथ लाठी-डंडे, धारदार हथियार और अवैध तमंचे लेकर पीड़ित के घर में घुस आया. आरोपियों ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया.

बीच बचाव में आया मृतक का भाई भी गंभीर रूप से घायल

इस दौरान अवैध तमंचों से कई राउंड फायरिंग भी की गई. बीच-बचाव करने आए भीम सिंह और उनके बेटे सागर को गंभीर चोटें आईं. दोनों को नाजुक हालत में मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार (31 जुलाई) की सुबह उपचार के दौरान भीम सिंह की मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में पुलिस के प्रति भारी रोष व्याप्त हो गया.

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पुलिस द्वारा समय पर गिरफ्तारी ना करने के चलते हुई घटना

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने और लिखित तहरीर के बावजूद पुलिस ने मुख्य आरोपियों की समय रहते गिरफ्तारी नहीं की, जिससे यह दुखद स्थिति उत्पन्न हुई. मामले की संवेदनशीलता और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि सिंभावली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मृतक का जल्द पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी और घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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