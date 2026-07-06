उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में रविवार रात हुई 2 लाख 25 हजार की लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. लूट किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने की थी जिसने लूट का मुकदमा लिखवाया था.आरोपी अपने मामा की रकम लूटने चाह रहे थे.जिसमें उसने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया.

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एक लाख 67 हजार रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि एक आरोपी अभी फरार है. चारों की लूट की रकम आपस में बांटने की योजना थी. उधर इस घटना ने परिवारवालों को भी चौंका दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक, नावेद हापुड़ जनपद के पिलखुवा में कैफे चलता है. नावेद के रिश्ते के मामा रिजवान स्क्रैप व्यापारी हैं. जिनका हापुड़ के धौलाना ने फैक्ट्री एरिया में काम चलता है. रविवार को रिजवान ने नावेद को फोन करके धौलाना से 2 लाख 25 हजार की रकम लाने की जिम्मेदारी दी. नावेद उस दौरान अपने तीन दोस्तों फुरकान, शादाब और शोएब के साथ था.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय की छुट्टी, इस्तीफा मंजूर, अनिल मिश्रा का क्या हुआ?

नावेद के तेजतर्रार दिमाग ने तुरंत वह पैसे लूटने का प्लान बनाया. नावेद ने इस प्लानिंग में अपने तीनों दोस्तों को शामिल किया. नावेद जैसे ही पैसा लेकर निकला उसने कुछ दूरी पर जाकर अपने तीनों दोस्त को दे दिया और हल्ला मचा दिया की तीन बदमाश उसके साथ मारपीट करके पैसे लूट के ले गए हैं. हालांकि पुलिस को नावेद की बताई गई थ्योरी पर यकीन नहीं हुआ और उसने जब कड़ाई से पूछताछ की तो नावेद ने सारी सच्चाई बता दी. पुलिस ने नावेद के साथ फुरकान और शादाब को गिरफ्तार कर एक लाख 67 हजार रुपए बरामद कर लिए हैं. वहीं इनका चौथा साथी शोएब फरार है पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

चारों को आपस में बांटने थे पैसे

चारों आरोपियों को महज 56000 प्रत्येक को मिलने थे इसी लालच में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और अब यह सलाखों के पीछे रहेंगे. आरोपियों में नावेद जहां कैसे चलता है वहीं फुरकान और शादाब इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: Gorakhpur News: गाड़ी हटाने को लेकर वाटर पार्क में बवाल, परिवार पर स्टाफ का हमला