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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चुनाव लूट लिया तो इस्तीफा क्यों?' ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया

'चुनाव लूट लिया तो इस्तीफा क्यों?' ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया

Akhilesh Yadav on Mamata Banerjee: अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव लूट ही लिया गया है तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है. अखिलेश कल बंगाल जाएंगे.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 May 2026 02:31 PM (IST)
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बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल बेहद गर्म है. एक ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल ममता बनर्जी के इस फैसले को असंवैधानिक बता रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने ममता दीदी का समर्थन किया है.

अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले को सही करार दिया और कहा, "जब चुनाव ही लुट गया तो इस्तीफा की क्या बात?" वहीं, उन्होंने बताया कि वह कल (शुक्रवार, 7 मई) को बंगाल जाएंगे और ममता बनर्जी से बात करेंगे. 

ममता बनर्जी के सपोर्ट में अखिलेश यादव ने कहा, "दीदी कितनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रही थी. आयोग को मतगणना का लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए." सपा मुखिया ने आगे कहा, "बंगाल के अनुभव से सीखकर यूपी के चुनाव में बड़ा काम करेंगे. अगले चुनाव के लिए कोई नई तैयारी करेंगे. लोकतंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है. हमें जिंदा रखना है. 2027 में बड़ी जीत होगी. जनता ,कार्यकर्ता सब लड़ेंगे."

महिला मुख्यमंत्री के मुद्दे पर अखिलेश यादव

वहीं, पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, "इसपर BJP को सोचना चाहिए लेकिन ये महिला के अधिकरों को तो लूटते ही हैं. ये आराक्षण लूट रहे हैं, वोट लूट रहे हैं." 

यूपी चुनाव 2027 पर अखिलेश यादव का दावा

वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किाय है. उन्होंने पहले तो मजाकिया लहजे में कहा कि कई वह कई ऋषि मुनि और ज्योतिष से मिले हैं. पंडित जी जो कहेंगे, वही करेंगे. इसी के साथ अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2012 में उनकी सरकार बनी थी, अब 2027 में भी बनेगी. 

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव में I-PAC से काम नहीं कराएगी सपा? अखिलेश यादव ने खुद बताई सच्चाई

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 06 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News
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