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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआशुतोष रांका पर हमले के बाद अखिलेश यादव भड़के, कहा- शिक्षा भाजपाइयों के लिए व्यापार

आशुतोष रांका पर हमले के बाद अखिलेश यादव भड़के, कहा- शिक्षा भाजपाइयों के लिए व्यापार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आशुतोष रांका और सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की निंदा करते हुए बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 21 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका पर हमले के दावे के बीच तीखा हमला बोला है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला है.

कन्नौज सांसद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि स्कूलों की बदहाली का ख़स्ताहाल दिखाने की कोशिश करेनवाले ‘जंतर-मंतर के युवा आंदोलनकारियों’ पर राजस्थान में भाजपाइयों पर द्वारा किया गया जानलेवा हिंसक हमला और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ने का कुकृत्य बेहद निंदनीय है. 

उन्होंने लिखा कि ‘हिंसा’ हताशा का ही उग्र रूप होती है. शिक्षा विरोधी भाजपा और उनके संगी-साथी कभी नहीं चाहते हैं कि लोग जागरूक हों और उनकी दक़ियानूसी सोच पर आधारित रूढ़िवादी-सामंतवादी सत्ता के ख़िलाफ़ खड़े होकर उसे उखाड़ फेंकें. शिक्षा भाजपाइयों के लिए व्यापार है, ‘मानव संसाधन विकास’ का मुद्दा नहीं. छात्र कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!

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क्या है पूरा मामला?

बता दें राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आम लोगों और मीडिया के प्रवेश को लेकर उठे विवाद के बाद शुक्रवार को CJP का यह दौरा हुआ. CJP के पिछले दौरों के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने कथित तौर पर बिना किसी ठोस कारण के बाहरी लोगों और मीडियाकर्मियों के स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी.

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आरोप है कि स्थानीय लोगों ने इन कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर खदेड़ दिया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.यह घटना रामपुरा- कंवरपुरा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई जहां कॉजपा कार्यकर्ता भवन की हालत का जायज़ा लेने और छात्रों व शिक्षकों से बातचीत करने पहुंचे थे.पुलिस ने इस तरह की घटना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 21 Aug 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Rajasthan News Akhilesh Yadav Up News Up Politics
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