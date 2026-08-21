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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Election 2027: नगीना विधानसभा सीट पर इस बार किसका चलेगा जादू? जानें 2027 के समीकरण

UP Election 2027: नगीना विधानसभा सीट पर इस बार किसका चलेगा जादू? जानें 2027 के समीकरण

UP Election 2027: 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने नगीना विधानसभा सीट के समीकरण बदल दिए थे. अब साल 2027 में क्या समीकरण हैं?

Written By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 21 Aug 2026 02:58 PM (IST)
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नगीना विधानसभा सीट बिजनौर जिले और नगीना लोकसभा का हिस्सा है. नगीना सीट की विधानसभा संख्या 18 है. नगीना एससी समाज के लिए आरक्षित सीट है. यानि दल चाहे जो हो सभी को एससी समाज के व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाना है. 2022 में नगीना विधानसभा सीट से सपा के मनोज पारस ने एक बार फिर जीत हासिल की थी. बीजेपी ने यशवंत सिंह, बसपा ने ब्रजपाल, AIMIM ने ललिता और कांग्रेस ने श्रीमती हेनरिटा को टिकट दिया था.

नगीना एससी और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है.

2026 में एसआईआर के बाद नगीना सीट पर 3,28,260 मतदाता बचे हैं, वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त नगीना सीट पर 3,52,550 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 24,290 मतदाता कम हो गए.

2022 के विधानसभा चुनाव में नगीना (सु) सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 97,155
2. बीजेपी- 70,704
3. बीएसपी- 40,164
4. AIMIM- 9,515
5. कांग्रेस- 1,685

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के मनोज कुमार पारस चुनाव जीत गए. सपा ने बीजेपी के यशवंत सिंह को 26,451 वोटों से हरा दिया. बीजेपी को 31.67 फीसदी मतों के साथ 70,704 वोट मिले. सपा को 43.51 प्रतिशत वोट मिले. बीजेपी और सपा के बीच 11.84 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बसपा को 40 हजार मत मिले, यानि एससी मतदाता बसपा की तरफ गए. ओवैसी की पार्टी को 9 हजार वोट मिले, यानि मुस्लिम वोट का कुछ हिस्सा ओवैसी के दल को भी गया. कांग्रेस 2 हजार वोट भी हासिल नहीं कर पाई. बीजेपी गैर मुस्लिम और गैर जाटव वोट लेने में कामयाब रही. सपा के पास एससी और मुस्लिम वोट आए. 

2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने नगीना विधानसभा सीट के समीकरण बदल दिए. 

2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना विधानसभा सीट पर किसे कितने वोट मिले-

1. आसपा- 1,12,518
2. बीजेपी- 68,880
3. सपा- 26,481
4. बसपा- 3,095

2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को 43,638 वोटों से हरा दिया. बीजेपी को 68 हजार वोट मिले. सपा को 26 हजार वोट ही मिल पाए और बसपा 3 हजार तक सिमट गई. 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना विधानसभा सीट पर हारी भले बीजेपी हो लेकिन बड़ा नुकसान सपा और बसपा को पहुँचा. 2024 में नगीना विधानसभा सीट पर सपा का मुस्लिम और बसपा का एससी वोट चंद्रशेखर आजाद की तरफ चला गया. हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण का सपा का प्रत्याशी बेहद कमजोर होना था. 2022 के मुकाबले में 2024 में सपा का 70,674 वोट, बीएसपी का 37,069 वोट और भाजपा का सिर्फ 1,824 वोट कम हुआ. 

नगीना विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.45 लाख
2. एससी- 62 हजार
3. सैनी- 25 हजार
4. रबै राजपूत- 25 हजार
5. जाट- 20 हजार
6. वैश्य- 9 हजार
7. पाल- 9 हजार
8. प्रजापति- 6 हजार
9. कश्यप- 6 हजार
10. ब्राह्मण- 5 हजार
11. पंजाबी- 3 हजार
12. त्यागी- 3 हजार
13. सिंगाड़िया- 2 हजार

 नगीना विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम और एससी मतदाता निर्णायक हैं, लेकिन एससी के लिए आरक्षित होने के नाते इस विधानसभा सीट पर सामान्य और ओबीसी वोटों का महत्व बढ़ जाता है. क्योंकि सामान्य और ओबीसी वोटों को किसी एससी समाज के ही प्रत्याशी को वोट करना है.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Akhilesh Yadav Up News Up Politics Up Election 2027 Nagina News Vishal Vishleshan
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