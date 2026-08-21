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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Election 2027: बिजनौर की बढ़ापुर सीट पर SC और OBC तय करेंगे हार जीत! 2027 में जीत पाएगी सपा?

UP Election 2027: बिजनौर की बढ़ापुर सीट पर SC और OBC तय करेंगे हार जीत! 2027 में जीत पाएगी सपा?

UP Election 2027 के लिए सियासी दलों की तैयारियां शुरू हो गईं हैं. बिजनौर जिले की बढ़ापुर सीट पर सबकी नजर होगी. यह सीट मुरादाबाद लोकसभा में भी आती है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 21 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा में बढ़ापुर सीट की विधानसभा संख्या 19 है. बढ़ापुर विधानसभा सीट बिजनौर जिले और मुरादाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2022 में बढ़ापुर सीट से बीजेपी के सुशांत कुमार सिंह चुनाव जीते. सपा ने कपिल कुमार को टिकट दिया था. बसपा ने मोहम्मद गाजी और कांग्रेस ने अहसान अली को चुनावी रण में उतारा.  बढ़ापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम, राजपूत और एससी मतदाता बड़ी संख्या में हैं. 

2026 में एसआईआर के बाद बढ़ापुर विधानसभा में 3,39,054 मतदाता बचे हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ापुर विधानसभा सीट पर 3,61,006 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद बढ़ापुर विधानसभा में 21,952 मतदाता कम हुए.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद का गठबंधन था. बीजेपी, बसपा और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रहे थे.

2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़ापुर के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,00,100
2. सपा- 85,755
3. बसपा- 46,638
4. कांग्रेस- 1,452

2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़ापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के सुशांत सिंह ने जीत दर्ज की. बीजेपी ने 14,345 वोटों से समाजवादी पार्टी के कपिल कुमार को हरा दिया. बसपा के मोहम्मद गाजी ने 46 हजार वोट हासिल किए, कांग्रेस की गिनती ना के बराबर रही. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपना मूल वोट तो लिया है, साथ ही सपा के मुस्लिम वोट में भी सेंधमारी की. यही वजह रही है कि बसपा को इतना वोट मिला. बसपा के मोहम्मद गाजी इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं. सपा के कपिल कुमार गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन बढ़ापुर में गुर्जर वोटों की संख्या बेहद कम है.

2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़ापुर में बीजेपी को 41.58 फीसदी और सपा को 35.62 प्रतिशत वोट मिले. बसपा को 19.37 फीसदी वोट हासिल हुए. 

बढ़ापुर भले ही बिजनौर जिले की विधानसभा सीट है लेकिन यह मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ापुर विधानसभा सीट पर किस दल को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,03,426
2. बीजेपी- 99,450
3. बसपा- 18,604

2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ापुर विधानसभा सीट पर सपा ने जीत दर्ज की. सपा की रूचिवीरा ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को 3,956 वोटों से हरा दिया. 2022 के मुकाबले 2024 में बढ़ापुर सीट पर बीजेपी का वोट लगभग 1 हजार कम हुआ. वहीं समाजवादी पार्टी का वोट लगभग 8 हजार बढ़ गया. बीएसपी का वोट 28 हजार कम हो गया. यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन मुस्लिम मतदाताओं ने बसपा प्रत्याशी को वोट किया था, उन मुस्लिम मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का साथ दिया. बढ़ापुर 2022 में सपा जीती थी लेकिन 2024 में हार गई है. बढ़ापुर सीट पर भी बीजेपी और सपा के बीच बहुत करीबी लड़ाई देखने को मिलेगी. 2024 के चुनाव में सपा को मुस्लिम के साथ सैनी और पाल वोट भी मिले थे.

बढ़ापुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.20 लाख
2. एससी- 55 हजार
3. क्षत्रिय- 58 हजार
4. सैनी- 35 हजार
5. पंजाबी- 25 हजार
6. पाल- 15 हजार
7. जाट- 8 हजार
8. कश्यप- 8 हजार
9. प्रजापति- 6 हजार
10. वैश्य- 3 हजार
11. ब्राह्मण- 3 हजार

बढ़ापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम और क्षत्रिय मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है. एससी समाज का वोट तीसरे नंबर पर है. लेकिन सैनी, पंजाबी, पाल समाज का वोट भी लगभग 75 हजार के आसपास हो जाता है. अन्य ओबीसी की जातियों का वोट भी 30 हजार के आसपास है. ऐसी स्थिति में बढ़ापुर में पिछड़ा और एससी का वोट हार जीत तय करेगा. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Up News Bijnor News Up Politics CONGRESS Vishal Vishleshan
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