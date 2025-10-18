हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल

हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल

Akhilesh Yadav News: अखिलेश यादव ने कहा कि हमें दीयों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है और इसके लिए इतना सोचना क्यों पड़ता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसे हटा देना चाहिए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 09:58 PM (IST)
दिवाली से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान से हड़कंप मच गया है. उन्होंने कहा कि हमें मोमबत्तियों पर पैसा खर्च क्यों करना है. हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की हालत में जगह-जगह जाम है.

क्रिसमस का उदाहरण देकर अखिलेश यादव ने कहा, "मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता, लेकिन में भगवान राम के नाम ज़रूर दूंगा. पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और यह महीनों तक चलता है. हमें चाहिए। हमें दीयों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है और इसके लिए इतना सोचना क्यों पड़ता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसे हटा देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि और भी खूबसूरत रोशनियाँ हों ऐसी है कि लखनऊ में हर जगह ट्रैफिक जाम है, फिर भी इसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। लखनऊ की तीस घोषित करने वाले अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. शहर में इतना कचरा और ट्रैफिक है खर्च करते हैं, फिर भी ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर पाते.

Published at : 18 Oct 2025 09:57 PM (IST)
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY LUCKNOW NEWS Diwali 2025 Deepavali 2025
Embed widget