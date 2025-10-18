एक्सप्लोरर
फर्रुखाबाद: 6 महीने पहले बनी आयल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों के नुकसान की आशंका
Farrukhabad News: यूपी के फर्रुखाबाद में वायो डीजल प्लांट में भीषण आग और विस्फोट हुआ है. आग को काबू करने के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ियों को घटनास्थल पर लगाया गया है.
फर्रुखाबाद जनपद के शुक्रल्लापुर में पीएंडए वायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के वायो डीजल प्लांट में भीषण आग और विस्फोट की खबर सामने आई है. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड कई गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग बुझाने में जुट गई है. घटना के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. वहीं एसएसपी एटा श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर एटा से दो फायर टेंडर की गाड़िया मय 18 कुंटल साल्ट के फर्रुखाबाद के लिए रवाना की गई हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर भावुक हुए राहुल गांधी, सामने आईं तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
बीजेपी सांसद रवि किशन ने पत्नी के साथ इस अंदाज में मनाया करवा चौथ, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 126 / litre -15
New Delhi
Diesel Price Today₹ 88 / litre -57
New Delhi
Source: IOCL