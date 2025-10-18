फर्रुखाबाद: 6 महीने पहले बनी आयल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों के नुकसान की आशंका

फर्रुखाबाद जनपद के शुक्रल्लापुर में पीएंडए वायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के वायो डीजल प्लांट में भीषण आग और विस्फोट की खबर सामने आई है. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड कई गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग बुझाने में जुट गई है. घटना के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. वहीं एसएसपी एटा श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर एटा से दो फायर टेंडर की गाड़िया मय 18 कुंटल साल्ट के फर्रुखाबाद के लिए रवाना की गई हैं.