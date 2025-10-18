हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फर्रुखाबाद: 6 महीने पहले बनी आयल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों के नुकसान की आशंका

Farrukhabad News: यूपी के फर्रुखाबाद में वायो डीजल प्लांट में भीषण आग और विस्फोट हुआ है. आग को काबू करने के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ियों को घटनास्थल पर लगाया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 09:18 PM (IST)
फर्रुखाबाद जनपद के शुक्रल्लापुर में पीएंडए वायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के वायो डीजल प्लांट में भीषण आग और विस्फोट की खबर सामने आई है. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड कई गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग बुझाने में जुट गई है. घटना के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. वहीं एसएसपी एटा श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर एटा से दो फायर टेंडर की गाड़िया मय 18 कुंटल साल्ट के फर्रुखाबाद के लिए रवाना की गई हैं. 

Published at : 18 Oct 2025 09:18 PM (IST)
Farrukhabad News UP NEWS UP Police
