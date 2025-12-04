'कोई जिहादी धमकी न दे, देश में कानून का राज', मौलाना मदनी के बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
UP News: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घुसपैठियों को लेकर कहा उत्तर प्रदेश देश का कोई राज्य या भारत हो, घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, घुसपैठियों का पता लगाया जाना चाहिए.
जमीयत-उलेमा-हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी के जिहाद पर दिए बयान को लेकर सियासत तेज है. समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी मदनी के बयान का समर्थन किया है. अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को इस पर निशाना साधा है.
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मदनी, सपा सांसद और समाजवादी पार्टी की सोच एक जैसी है. भारत में अब कोई जिहाद की धमकी न दे. देश में तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देते हुए कानून का राज चल रहा है."
उन्होंने कहा, "जो लोग जिहाद की धमकी देने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जिहाद की धमकी का जवाब देश की जनता देना जानती है. जब चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी और मदनी जैसे बयान के समर्थन में खड़ी होने वाली पार्टियों को जनता जवाब देगी."
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घुसपैठियों को लेकर कहा "उत्तर प्रदेश देश का कोई राज्य या भारत हो, घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है. घुसपैठियों का पता लगाया जाना चाहिए और वे देश से आए हैं, उन्हें वहां पर वापस भेजना चाहिए. केंद्रीय गृहमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी."
सपा की राजनीति अंधकारमय हो गई है- केशव प्रसाद मौर्य
उन्होंने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हो रहे विवाद पर कहा, "सपा की राजनीति अंधकारमय हो गई है. वह मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन अब वह 2047 तक सत्ता के आस-पास भी नहीं आएंगे. एसआईआर मतदाताओं के शुद्धिकरण के लिए है, हम इसका स्वागत करते हैं. जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता एसआईआर के विरोध के समर्थन में नहीं है."
गाली का जवाब देश की जनता कमल खिलाकर देगी- केशव प्रसाद मौर्य
कांग्रेस नेता द्वारा पीएम मोदी के एआई-जनरेटेड वीडियो बनाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "कांग्रेस की गाली का जवाब देश की जनता देती है. पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे. उनकी गाली का जवाब देश की जनता कमल खिलाकर देगी. जहां बीजेपी है, वहां पर वे और मजबूत होंगे और जहां पर नहीं है, वहां पर हमारी सरकार बनेगी."
