आगरा में CEC के आवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन, गेट पर पोती कालिख

आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया. जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष पार्क से एमजी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की.

कलेक्ट्रेट पर भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार का मुखौटा लगाकर और हाथ में हथकड़ी पहनाकर भी विरोध जताया गया. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में वोट चोरी के जरिए लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

हापुड़ः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता डिटेन

मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास में गेट पर पोती कालिख

इसी दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अनिल यादव और मथुरा जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत कुछ कार्यकर्ता विजय नगर कॉलोनी स्थित ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर पहुंच गए. यहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और आवास के मुख्य गेट पर कालिख पोत दी.

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

इसके साथ ही गेट पर ज्ञानेश कुमार गद्दार और वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की. घटना के समय मौके पर पुलिस बल मौजूद नहीं था और प्रदर्शनकारी कुछ देर बाद वहां से चले गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों तथा कालिख को साफ कराया.

प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी कांग्रेस

पुलिस अब सोशल मीडिया पर सामने आए फोटो और वीडियो के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है. ज्ञानेश कुमार के पिता ने भी घटना पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि वह उस समय घर पर मौजूद नहीं थे और उन्हें बाद में घटना की जानकारी मिली. उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह पुलिस से शिकायत करेंगे.

कांग्रेसियों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनका आंदोलन देशभर में चल रहा है और आगरा में भी इसी के तहत प्रदर्शन किया गया. जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की.

मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए. वहीं, इन आरोपों को कांग्रेस की राजनीतिक मांग और आरोप के रूप में ही देखा जा रहा है. आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर हुए प्रदर्शन और कालिख पोतने की घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है.

संतकबीरनगरः 'वोट चोरी' के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, CEC के खिलाफ नारेबाजी