Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता डिटेन

हापुड़ः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता डिटेन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोक भी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 28 Sep 2026 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

हापुड़ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मेरठ तिराहा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास रोक लिया. पुलिस ने धारा 144 और बिना अनुमति का हवाला देकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित डेढ़ दर्जन से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया.

दरअसल, सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरठ तिराहा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर एकत्र हुए. निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, कार्यकर्ताओं को वहां से जुलूस की शक्ल में नगर पालिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाना था और फिर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपना था. एसडीएम प्रेमपाल सिंह और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा जेल में बंदी की लखनऊ में मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा
गोंडा जेल में बंदी की लखनऊ में मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!

यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा

प्रशासन बोला- प्रदर्शन की नहीं थी अनुमति

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इलाके में धारा 144 लागू है और प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं है, इसलिए ज्ञापन यहीं सौंप दिया जाए. कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय जाकर ही ज्ञापन देने की बात पर अड़ गए. करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के दौरान दोनों पक्षों में जमकर आरोप-प्रत्यारोप हुए.

पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कांग्रेसियों ने दो टूक कहा कि या तो उन्हें एसडीएम कार्यालय जाने दिया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. 

पुलिस कांग्रेसियों को हिरासत में लिया

हालात बिगड़ते देख पुलिस ने जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी, शहर अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर हिरासत में लिया और पुलिस लाइन ले गई. पुलिस लाइन ले जाए जाने के दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सरकार और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति और धारा 144 लागू होने के चलते कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.

प्रतापनगर सीट पर हर चुनाव में बदलती है सत्ता, क्या इस बार टूटेगी परंपरा?

Published at : 28 Sep 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS Gyanesh Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा जेल में बंदी की लखनऊ में मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा
गोंडा जेल में बंदी की लखनऊ में मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!
Advertisement

वीडियोज

इस्तीफा या महाभियोग... Gyanesh Kumar का क्या होगा? ​विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
मस्जिद पर कार्रवाई के बीच सामने आई बड़ी खबर! मचा हड़कंप
मस्जिद पर कार्रवाई के बाद उज्जैन में कैसे हैं हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए
छात्रों की सुरक्षा और भविष्य से खिलवाड़ का असली गुनहगार कौन?
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
स्पोर्ट्स
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ओटीटी
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget