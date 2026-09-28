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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंतकबीरनगरः 'वोट चोरी' के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, CEC के खिलाफ नारेबाजी

संतकबीरनगरः 'वोट चोरी' के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, CEC के खिलाफ नारेबाजी

संतकबीरनगर में सोमवार को कथित ‘वोट चोरी’ और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया.

Written By : पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर |  Updated at : 28 Sep 2026 09:24 PM (IST)
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संतकबीरनगर में सोमवार को कथित ‘वोट चोरी’ और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय पर जुटे और इसके बाद खलीलाबाद की पुरानी तहसील गेट के सामने पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया. कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई. देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस ने 28 सितंबर को इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था.

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कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

पुतला दहन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद पांडेय ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही ‘वोट चोरी’ को लेकर दस्तावेज और तथ्य जनता के सामने रख चुके हैं.

निष्पक्ष जांच और इस्तीफे की मांग

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी उठाई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद

प्रदर्शन में शांति देवी, सुनील कुमार पांडेय, अरुण पांडेय, दयाशंकर चौधरी, पप्पू चौबे, मोइन अंसारी, रमेश चौधरी, अजय सिंह, फैजान खान, राजीव गोंड, सतीश साहनी, परवेज अख्तर, अतीक सिद्दीकी, ईश्वर चंद्र पांडेय, बिट्टू सिंह, अखिलेश शर्मा, रामाश्रय यादव, संतोष पांडेय, सारे आलम, सीमू खान, जमशेद अख्तर, दिलशाद शाह, रीना देवी, शकुंतला देवी, विनीत तिवारी, अख्तर हुसैन, सत्या त्रिपाठी, सचिन कुमार और महेश कुमार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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About the author पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर

पंकज गुप्ता संत कबीर नगर की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की. 2015 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gyanesh Kumar Sant Kabir Nagar News
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