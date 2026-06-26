हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: BJP पार्षद ने जन्मदिन पर नाले में खड़े होकर काटा केक, स्मार्ट सिटी की हकीकत आई सामने

आगरा: BJP पार्षद ने जन्मदिन पर नाले में खड़े होकर काटा केक, स्मार्ट सिटी की हकीकत आई सामने

Agra News In Hindi: आगरा में स्मार्ट सिटी परियोजना की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी के वार्ड संख्या 12 के पार्षद किशन नायक ने अपने जन्मदिन के पर भूमिगत नाले पर खड़े होकर केक काटा और नाराजगी जाहिर की.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 26 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

आगरा में स्मार्ट सिटी परियोजना की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी के वार्ड संख्या 12 के पार्षद किशन नायक ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया. अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्षद किशन नायक भूमिगत नाले में उतर गए और वहीं खड़े होकर केक काटकर नगर निगम व स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौके पर पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. नाले में खड़े होकर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पार्षद किशन नायक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मानसून से पहले 31 मई तक सभी नालों की सफाई पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके वार्ड में स्थित करीब 14 साल पुराने भूमिगत नाले की अब तक सफाई नहीं कराई गई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से 12 बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला.

उनका कहना है कि एक जून को हुई बारिश में वाल्मीकि बस्ती, लंगड़े की चौकी और महाराणा प्रताप बस्ती के कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को पूरी रात भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपने बच्चों की सुरक्षा करते रहे.

चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बीच अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा- FIR केवल...

नाले की बदहाल स्थिति पहले भी कई हादसों की वजह बन चुकी

किशन नायक ने बताया कि नाले की बदहाल स्थिति पहले भी कई हादसों की वजह बन चुकी है. नगर निगम का एक कर्मचारी नाले में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे करीब तीन महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ा. इसके अलावा डेढ़ वर्षीय एक मासूम भी नाले में गिर गया था, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उनका कहना है कि यदि समय रहते नाले की सफाई और मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों को समस्या से अवगत के बाद भी समाधान नहीं 

पार्षद किशन नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य हर बस्ती तक स्वच्छता पहुंचाना है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता से यह सपना अधूरा नजर आ रहा है. उन्होंने बताया कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत कराया गया, फिर भी समाधान नहीं हुआ. किशन नायक ने कहा कि जब तक उनके वार्ड की जनता जलभराव और गंदगी से परेशान रहेगी, तब तक जन्मदिन का उत्सव मनाने का कोई औचित्य नहीं है. जनता की समस्या का समाधान ही उनके लिए सबसे बड़ा जन्मदिन का उपहार होगा और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

वाराणसी में बीजेपी का OBC वर्ग पर खास फोकस, नई टीम में दिए तीनों अहम पद

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Read More
Published at : 26 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Agra News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: BJP पार्षद ने जन्मदिन पर नाले में खड़े होकर काटा केक, स्मार्ट सिटी की हकीकत आई सामने
आगरा: BJP पार्षद ने जन्मदिन पर नाले में खड़े होकर काटा केक, स्मार्ट सिटी की हकीकत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में FIR दर्ज होने पर अयोध्या के साधु-संतों ने दी प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में FIR दर्ज होने पर अयोध्या के साधु-संतों ने दी प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर दान चोरी मामला: 'छोटी मछलियां' खोलेंगी बड़े नामों का राज? FIR के बाद अब न्याय की 'अग्नि परीक्षा'
राम मंदिर दान चोरी मामला: 'छोटी मछलियां' खोलेंगी बड़े नामों का राज? FIR के बाद अब न्याय की 'अग्नि परीक्षा'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UNSC Child Education Report: 'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
बिहार
पटना से गया था वीडियो कॉल, भरत तिवारी को ठोक दो? सांसद पप्पू यादव का दावा
पटना से गया था वीडियो कॉल, भरत तिवारी को ठोक दो? सांसद पप्पू यादव का दावा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
ABP NEWS
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
ABP NEWS
थाना बना मेहमानखाना, पुलिस ने खिलाई दावत!
थाना बना मेहमानखाना, पुलिस ने खिलाई दावत!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू किए गए मुजफ्फरनगर के बंधुआ मजदूरों की पार्टी, थाने में सजी दावत!
Viral Video: रेस्क्यू किए गए मुजफ्फरनगर के बंधुआ मजदूरों की पार्टी, थाने में सजी दावत!
ABP NEWS
Viral Video: कार से एक्टिवा को 500 मीटर घसीटने का वीडियो वायरल!
Viral Video: कार से एक्टिवा को 500 मीटर घसीटने का वीडियो वायरल!
Embed widget