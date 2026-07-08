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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, कच्चे मकानों पर गिरने का खतरा, फावड़ा लेकर खुद उतरे ग्रामीण

महोबा में बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, कच्चे मकानों पर गिरने का खतरा, फावड़ा लेकर खुद उतरे ग्रामीण

Mahoba News: महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई. इस दौरान कई घरों में नालियों का गंदा पानी भर गया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 08 Jul 2026 01:35 PM (IST)
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महोबा के कुलपहाड़ तहसील स्थित जैतपुर कस्बे में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या खड़ी हो गई. हालत ये हो गई कि कई घरों में नालियों का गंदा पानी भर गया. सबसे बुरा हाल गैंगवापुरा मोहल्ले का है, जहां कच्चे मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. ऐसे में ग्रामीण खुद ही फावड़ा लेकर उतर गए.

महोबा में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात चंद घंटों की बारिश ने जैतपुर ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है. कस्बे की नालियां कचरे से पटी पड़ी हैं, जिनकी समय पर सफाई न कराए जाने का खामियाजा आज यहां के ग्रामीण भुगत रहे हैं. सबसे बदतर स्थिति गैंगवापुरा मोहल्ले की है. 

घरों में घुसा नालियों का गंदा पानी

इस इलाके में दर्जनों परिवारों के घरों में रात भर घुटनों तक पानी भरा रहा. यहां ज्यादातर गरीब परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं. इन घरों में पानी भर जाने की वजह से न सिर्फ इन लोगों के घर का सामान बर्बाद हो गया बल्कि पानी के ठहराव से इन कच्चे मकानों के ढहने की आशंका बढ़ गई है. पीड़ित ग्रामीण किसी बड़ी जनहानि के डर से सहमे हुए हैं. 

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कच्चे मकानों पर गिरने का खतरा

लापरवाही का यह मंजर सिर्फ एक मोहल्ले तक सीमित नहीं है. यहां के पठानपुरा, नयापुरा, देवड़ीपुरा और स्टेशन रोड की गलियां भी समंदर बन चुकी हैं. स्टेशन रोड के निवासी हबीब खान बताते हैं कि रात भर उनके आंगन में नालियों का बदबूदार पानी हिलोरें मारता रहा. लोगों का आरोप हैं कि यहां नालियों की सफाई कभी नहीं की जाती. इन हालात में लोग अब ख़ुद ही फावड़ा लेकर निकल गए है पानी की निकासी का रास्ता बनाने में जुटे हैं. 

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव से कई बार गुहार लगाई लेकिन, कोई सुनने को तैयार नहीं. थक-हारकर अब उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है. पूरे इलाके में जलभराव की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.

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Published at : 08 Jul 2026 01:35 PM (IST)
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