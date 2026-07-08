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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जिसने भगवान के दानपात्र को नहीं छोड़ा...', अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर फिर बोला BJP पर हमला

'जिसने भगवान के दानपात्र को नहीं छोड़ा...', अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर फिर बोला BJP पर हमला

Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों की वजह से दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 08 Jul 2026 01:38 PM (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. सपा मुखिया ने कहा कि राम मंदिर में भाजपाईयों द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है. जिसकी वजह से निवेशक भी दूर भाग रहे हैं. 

चंदा चोरी को लेकर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक पर पोस्ट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया हैं. उन्होंने लिखा- 'अयोध्या के मंदिर से ‘चढ़ावा, चंदा, दान चोरी’ का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है. दुनिया के विभिन्न देशों में रहनेवाला सनातनी भाजपा और उनके संगी-साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार हैं और इसलिए आहत भी कि उन्होंने भी मंदिर में दान-चंदा भिजवाया था या स्वयं आकर चढ़ाया था.

इस प्रकरण से सम्पूर्ण विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है.

दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेगी. भाजपा सरकार ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है.'

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सपा मुखिया ने बीजेपी पर लगाए आरोप

बता दें कि राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलवार बने हुए हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था कि चंदा-दान चोरों के गिरोह को जनाक्रोश का सामना करना मुश्किल हो गया है इसलिए वो चुप बैठ गए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के डबल इंजन अब चल नहीं बल्कि आपस में ही टकरा रहे हैं. इनके बीच आपस में सत्ता संघर्ष चल रहा है. 

सपा मुखिया ने कहा कि अगर इस मामले की जांच सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग करता तो जाँच की रिपोर्ट दिल्ली जाती लेकिन जब तक दिल्ली वाले कुछ सोच पाते तब तक लखनऊ वालों ने एसआईटी बना दी. अब जाँच रिपोर्ट यूपी वालों के पास आएगी. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 08 Jul 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Akhilesh Yadav UP News Ram Mandir Case
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