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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRचंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बीच अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा- FIR केवल...

चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बीच अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा- FIR केवल...

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है. उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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दिल्ली के पू्र्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, शुक्रवार को राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने दावा किया कि एफआईआर के जरिए केवल बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. 

उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम मंदिर चंदा घोटाले के मामले में दर्ज की गई FIR महज़ एक दिखावा है. इतने बड़े घोटाले को इतने लंबे समय तक केवल जूनियर कर्मचारी अकेले अंजाम नहीं दे सकते थे. साफ़ है कि इसकी कड़ियां इससे कहीं ऊपर तक जाती हैं. प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरा दोष निचले स्तर के कर्मचारियों पर मढ़ा जा रहा है.

आप नेता ने कहा कि 'हमने भगवान राम से सभी की भलाई, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की.'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव

चढ़ावा चोरी मामले में कौन 8 लोग गिरफ्तार?

बता दें ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में बृहस्पतिवार को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है.       पुलिस ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है. 

योध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं

Published at : 26 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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