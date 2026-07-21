संजय सिंह का बड़ा आरोप, 'CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने...'

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी ने मंगलवार (21 जुलाई) को धरना शुरू कर दिया. प्रियंका गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता वहां मौजूद हैं और धरना जारी है. इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा है.

अपने एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने आरोप लगाया, "CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया."

CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने @RahulGandhi को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 21, 2026

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से की मुलाकात

वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है. सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है. कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है. फिलहाल राहुल गांधी धरने से नहीं हटेंगे. कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सदन में चर्चा हो.

पीएम मोदी जवाब देने से नहीं बच सकते- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने से नहीं बच सकते. छात्रों पर हमला हर परिवार पर हमला है. छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.'' इसके साथ ही उन्होंने लोगों से पीएम आवास के पास इस धरने में शामिल होने की अपील की है.

राहुल गांधी के धरने के बीच कांग्रेस की 5 मांगें

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो संसद में NEET मुद्दे पर चर्चा हो गृहमंत्री अमित शाह लाठीचार्ज पर सदन में बयान दें लाठीचार्ज की स्वतंत्र जांच कराई जाए छात्रों को मुआवजा दिया जाए

Explained: CJP का 'चलो संसद' आंदोलन कितना कामयाब? लाठियां, आंसू गैस, पत्थर और हजारों युवा... दोनों तरफ का सच क्या?