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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसंजय सिंह का बड़ा आरोप, 'CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने...'

संजय सिंह का बड़ा आरोप, 'CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने...'

Rahul Gandhi Protest: प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी ने धरना शुरू कर दिया है. इस पर अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 06:29 PM (IST)
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छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी ने मंगलवार (21 जुलाई) को धरना शुरू कर दिया. प्रियंका गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता वहां मौजूद हैं और धरना जारी है. इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा है. 

अपने एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने आरोप लगाया, "CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया." 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से की मुलाकात

वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है. सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है. कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है. फिलहाल राहुल गांधी धरने से नहीं हटेंगे. कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सदन में चर्चा हो.

पीएम मोदी जवाब देने से नहीं बच सकते- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने से नहीं बच सकते. छात्रों पर हमला हर परिवार पर हमला है. छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.'' इसके साथ ही उन्होंने लोगों से पीएम आवास के पास इस धरने में शामिल होने की अपील की है. 

राहुल गांधी के धरने के बीच कांग्रेस की 5 मांगें

  1. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो
  2. संसद में NEET मुद्दे पर चर्चा हो
  3. गृहमंत्री अमित शाह लाठीचार्ज पर सदन में बयान दें
  4. लाठीचार्ज की स्वतंत्र जांच कराई जाए
  5. छात्रों को मुआवजा दिया जाए

Explained: CJP का 'चलो संसद' आंदोलन कितना कामयाब? लाठियां, आंसू गैस, पत्थर और हजारों युवा... दोनों तरफ का सच क्या?

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 21 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh RAHUL GANDHI DELHI NEWS
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