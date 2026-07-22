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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सरकार चर्चा नहीं चाहती, लोकतंत्र का मजाक बनाया', विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव

'सरकार चर्चा नहीं चाहती, लोकतंत्र का मजाक बनाया', विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव

Ram Gopal Yadav: समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा करती तो बाधा नहीं होती.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 22 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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दिल्ली में नीट पेपर विवाद के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव के प्रदर्शन के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिसपर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पलटवार किया और कहा कि अगर सरकार इस पर संसद में चर्चा करती तो ये सब नहीं होता. सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है. 

राम गोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "अगर ये सरकार चर्चा करने वाली होती तो कोई बाधित किया जाता. ये चर्चा तो करना ही नहीं चाहते हैं. एक शब्द भी कोई कहना चाहता है तो हाउस बंद हो जाता है. कल (मंगलवार) 11 बजे खड़े हुए 11.01 मिनट पर हाउस बंद हो गया. 12 बजे खड़े हुए एक मिनट फिर दो बजे तक हाउस बंद कर दिया. 

सपा सांसद ने सरकार पर उठाए सवाल

दो बजे खड़े हुए तो आज तक के लिए हाउस को बंद कर दिया. ये दिखाता है कि आप किसी की एक लाइन भी खड़े होकर नहीं सुनना चाहते. ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाना है. जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष हमेशा साथ हैं. अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है. 

सपा सांसद ने इस दौरान आप सांसद संजय सिंह द्वारा कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जाने की भी निंदा की. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रदर्शन के लिए परमिशन किसने ली थी.., इजाजत ली थी किसी ने या परिमिशन मिली थी. आंदोलन में कोई परिमिशन नहीं ली जाती उनका (संजय सिंह) ये गलत स्टेटमेंट है. 

संजय सिंह के बयान को बताया गलत

दरअसल दिल्ली में दोपहर के बाद जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसदों और तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे तो आप सांसद संजय सिंह ने इसकी निंदा की और एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 'CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया.' उन्होंने सवाल उठाए कि क्या कांग्रेस सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है. जिसके बाद विपक्ष के बीच भी आपसी तालमेल नहीं होने को लेकर सवाल उठने लगे थे.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 22 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Ram Gopal Yadav UP News SAMAJWADI PARTY CJP Protest
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