हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'रोजगार दो, न्याय दो यात्रा' सातवें दिन पहुंची अमेठी, संजय सिंह का सरकार पर बड़ा हमला

'रोजगार दो, न्याय दो यात्रा' सातवें दिन पहुंची अमेठी, संजय सिंह का सरकार पर बड़ा हमला

UP News: आम आदमी पार्टी की रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो पदयात्रा सातवें दिन अमेठी जिले में पहुंची. इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

“रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा अपने सातवें दिन आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में सुल्तानपुर जिले में जनता के अभूतपूर्व समर्थन के बीच आगे बढ़ी. पदयात्रा सुबह 10 बजे मां भगवती लॉन, उतारी से शुरू होकर प्रतापगंज बाजार, राघव ढाबा, दुर्गापुर बाजार और रामगंज होते हुए अमेठी के त्रिसुंडी स्थित श्याम वाटिका पहुंची. पदयात्रा जहां से भी गुजरी युवाओं, महिलाओं, किसानों, बुनकरों, मजदूरों, आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और छोटे उद्यमियों ने पदयात्रा का भव्य स्वागत किया.

पदयात्रा के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे अधिक बेरोजगारों वाला राज्य बन गया है, जिसका सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ा है. बेरोजगारी की मार सिर्फ नौजवान ही नहीं, बल्कि किसान, बुनकर और लघु उद्योग से जुड़े लाखों परिवार भी झेल रहे हैं.

संजय सिंह ने सरकार पर बोला हमला

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों ने छोटे उद्यम और परंपरागत व्यवसायों को चौपट कर दिया है. आप सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातीय भेदभाव अब भी सामाजिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि सरकारी तंत्र से लेकर भर्ती प्रक्रियाओं तक हर स्तर पर बराबरी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. संजय सिंह का कहना है कि जब तक जातीय अन्याय का खात्मा नहीं होगा, तब तक प्रदेश में वास्तविक सामाजिक न्याय और विकास संभव नहीं है.

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौर में दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार न सिर्फ शिकायतों को दबा रही है, बल्कि पीड़ितों को न्याय देने में भी नाकाम साबित हुई है. संजय सिंह ने कहा कि जब तक सत्ता संरचना में जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं सकते.

सातवें दिन जगह-जगह हुआ संजय सिंह का स्वागत

"रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा अपने सातवें दिन जैसे ही प्रतापगंज बाजार पहुंची, वहां शराफत उल्ला अंसारी, मुजीब अहमद, गिरीश तिवारी, उपेंद्र तिवारी, राकेश तिवारी, जुबेर खान और आलोक तिवारी ने फूल मालाओं से सांसद संजय सिंह का जोरदार स्वागत किया.

इस दौरान बिसानी के प्रधान अनिल यादव के साथ आप सांसद संजय सिंह ने स्थानीय लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को भी जाना. पदयात्रा के नारायणपुर पहुंचने पर हरिशंकर जायसवाल, धर्मेंद्र नाथ शुक्ला, डॉ मलखान सिंह, सतीश कुमार श्रीवास्तव, राम निरंजन कोरी, राम बहादुर यादव, घनश्याम सोनी, कविता कश्यप, पूजा वर्मा और लक्ष्मी ने पदयात्रा का भव्य स्वागत किया. राघव ढाबा पर हरिशंकर जायसवाल, अतुल सिंह सहित कई लोगों ने स्वागत किया. वही रामगंज में अनिल कोरी, कृष्ण, संतोष कुमार, उमेश और शिवपूजन, विशाल और सतीश साहू ने जोरदार स्वागत किया.

दिनभर चली पदयात्रा के बाद संजय सिंह शाम को अमेठी के त्रिसुंडी स्थित श्याम वाटिका पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पदयात्रा का भव्य स्वागत किया. "रोज़गार दो सामाजिक न्याय दो" पदयात्रा कल त्रिसुंडी स्थित श्याम वाटिका से प्रारंभ होकर अमेठी के विभिन्न क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए अगले पड़ाव की ओर रवाना होगी.

Published at : 18 Nov 2025 11:00 PM (IST)
Amethi News UP NEWS AAM AADMI PARTY SANJAY SINGH
