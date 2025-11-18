कौन हैं उमर अंसारी की पत्नी फातिमा? इस जाने-माने कारोबारी के घर से ताल्लुक

माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का निकाह 15 नवंबर 2025 को दिल्ली में धूमधाम से संपन्न हुआ. इस समारोह में राजनीतिक जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की. उमर अंसारी की निकाय का यह आयोजन बेहद सादगी और निजता के साथ संपन्न हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक, उमर अंसारी की दुल्हन का नाम फातिमा है और वह गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद कस्बे की रहने वाली हैं. सूत्रों का कहना है कि फातिमा प्रसिद्ध कारोबारी मलिक मियां की नातिन हैं. बताया गया है कि मलिक मियां का परिवार मुहम्मदाबाद में ही मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास ‘फाटक’ के कुछ दूर ही रहता है.

उमर अंसारी के निकाह का कार्यक्रम 15 नवंबर को दिल्ली के अशोक लॉन में संपन्न हुआ जिसमें सिर्फ चुनिंदा परिजन ही शामिल हुए. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से गहरे सामाजिक रिश्ते रहे हैं. बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की गैरमौजूदगी में बड़े भाई और मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने अभिभावक की भूमिका निभाई है.

निकाह के दौरान भावुक हुए उमर अंसारी

वहीं, भाभी निकहत अंसारी कन्या पक्ष की ओर से फातिमा की देखभाल करती नजर आईं. हालांकि, निकाह के दौरान उमर काफी भावुक हो गए और उन्होंने अपने महरूम पिता मुख्तार अंसारी की तस्वीर दुल्हन फातिमा को दिखाते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए. उमर अंसारी के निकाह के बाद वलीमा बीते दिनों संपन्न हुआ. इस वलीमे में सियासत के दिग्गज पहुंचे.

रिसेप्शन में ये लोग रहे शामिल

निकाह के दो दिन बाद यानी 17 नवंबर को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पालिका सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में वलीमा का आयोजन किया गया है. वलीमे में मेहमानों के स्वागत का जिम्मा अंसारी परिवार ने संभाल रखा था. वलीमे में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कानपुर स्थित सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जौनपुर स्थित मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की.