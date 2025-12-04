Maharashtra: दोस्ती-प्यार और धोखा... जेल में बंद 'रील स्टार' ने इंजीनियर लड़की को लगाया 22 लाख का चूना
Shailesh Ramgude Case: डोंबिवली रील स्टार शैलेश रामगुडे पर मुंबई की आईटी इंजीनियर लड़की ने 22 लाख की ठगी का आरोप लगाया है. शैलेश ने इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़की से पहचान बढ़ाई थी.
Dombivli Reel Star Shailesh Ramugade Case: सोशल मीडिया पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली के रीलस्टार शैलेश रामगुडे का पैर और भी गहरा होता दिख रहा है. पहले से ही जेल में बंद शैलेश का एक और कारनामा सामने आया है. 92 लाख की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद शैलेश ने मुंबई की एक आईटी इंजीनियर लड़की को 22 लाख रुपये का चूना लगाया है, ऐसा आरोप है. इसलिए अब रीलस्टार शैलेश रामगुडे के पैर और भी गहरे जाने की संभावना है.
इंस्टाग्राम से बढ़ाई लड़की से पहचान
फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे शैलेश ने मुंबई की एक आईटी इंजीनियर लड़की को 22 लाख रुपये का चूना लगाया है. शैलेश ने इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़की से पहचान बढ़ाई और उसके बाद उसे 22 लाख रुपये का चूना लगाया, यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शादी का झांसा देकर शैलेश ने लड़की को धोखा दिया, ऐसी जानकारी मिल रही है.
31 साल का शैलेश रामगुडे पहले से ही एक धोखाधड़ी के मामले में फंसा हुआ है. उसने थोड़ा-बहुत नहीं बल्कि कुल 92 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. भांडुप पुलिस ने इस मामले में शैलेश रामुगडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शैलेश को 92 लाख की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में पिछले महीने विष्णुनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में है. ऐसे में अब एक और मामला सामने आने से उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है.
पहले दोस्ती, फिर प्यार के जाल में फंसाया
30 साल की पीड़ित लड़की की पहचान जनवरी 2023 में इंस्टाग्राम पर शैलेश रामुगडे से हुई थी. उसकी हाईप्रोफाइल जीवनशैली से प्रभावित होकर उसने आंख मूंदकर विश्वास करना शुरू कर दिया. दोनों वाशी में आमने-सामने मिले और कुछ ही महीनों में शैलेश ने उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखा. इसलिए उसने शैलेश पर विश्वास किया.
अलग-अलग कारणों से लड़की से पैसे ऐंठे
शैलेश ने लड़की के परिवार से भी मुलाकात की और उनका भी विश्वास जीता. इसके बाद उसने फोटोशूट के लिए 1.5 लाख रुपये की मांग की, बीएमडब्ल्यू कार बुकिंग के नाम पर लड़की से 9 लाख से ज्यादा रुपये लिए. आगे पिता की बीमारी, नई कंपनी के खर्च जैसे कारणों से पैसों की मांग जारी रही.
उसके बाद शैलेश ने 27 फरवरी से अक्टूबर 2023 के बीच लड़की से लिए गए 27 लाख रुपये में से 5 लाख वापस कर दिए. लेकिन, उसके बाद शैलेश ने बाकी पैसे देने में आनाकानी शुरू कर दी. अपनी ठगी का एहसास होने पर लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शैलेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस बीच, पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है.
