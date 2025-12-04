Gujarat News: अहमदाबाद में AMC का बड़ा एक्शन! सील कर दिए 9 अस्पताल, देखें लिस्ट
Ahmedabad AMC action: अहमदाबाद में BU परमिशन के बिना गैरकानूनी रूप से चल रहे कुल 9 अस्पतालों को एस्टेट विभाग ने सील कर दिया है. कॉर्पोरेशन ने इन अस्पताल संचालकों को पहले 3 बार नोटिस दिया था.
Ahmedabad AMC action: गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सार्वजनिक सुरक्षा और नियमों के पालन के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया गया है. शहर के दक्षिण पश्चिम जोन में बिल्डिंग यूज (BU) परमिशन के बिना गैरकानूनी रूप से चल रहे कुल 9 अस्पतालों को एस्टेट विभाग ने सील कर दिया है. कॉर्पोरेशन ने इन अस्पताल संचालकों को पहले 3 बार नोटिस और मौखिक सूचनाएं दी गई, फिर भी निर्माण नियमित न कराने पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है. इस कार्रवाई में मल्टी स्पेशियलिटी और नर्सिंग होम भी शामिल हैं.
बार-बार चेतावनी के बाद प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दक्षिण पश्चिम जोन के एस्टेट विभाग ने आज सुबह एक मेगा ड्राइव आयोजित की थी. शहरवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. प्रशासन के मुताबिक, इन अस्पतालों के पास मान्य BU परमिशन नहीं थी. उन्हें गुजरात रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट एक्ट-2022 (GRUDA-2022) के तहत निर्माण को नियमित कराने का अवसर भी दिया गया था.
सबूत पेश करने में संचालक विफल
कॉर्पोरेशन के 3 बार नोटिस भेजने के बावजूद, अस्पताल के संचालकों ने गंभीरता नहीं दिखाई. जब अधिकारियों ने जांच की तो संचालकों ने उपयोग की अनुमति या निर्माण को नियमित कराने के कोई भी अधिकृत दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किए. कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना अस्पताल का उपयोग जारी रखना गंभीर लापरवाही होने के कारण, एएमसी ने तत्काल प्रभाव से इन संपत्तियों को सील कर दिया है.
किन क्षेत्रों में एएमसी ने कार्रवाई की?
इस कार्रवाई में शहर के पॉश और विकसित क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इसमें मुख्य रूप से साउथ बोपल, जुहापुरा, सरखेज, मकतंपुरा, जोधपुर और सिंधुभवन रोड क्षेत्र शामिल हैं. सील किए गए अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक, मैटरनिटी होम और चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी शामिल हैं.
AMC के सील किए गए 9 अस्पतालों की सूची
- देवपुष्प मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम (सरखेज)
- मुस्कान मैटरनिटी होम (मकतंपुरा)
- नौशीन हॉस्पिटल (मकतंपुरा)
- रियाज़ हॉस्पिटल (मकतंपुरा)
- हैप्पीनेस चिल्ड्रन हॉस्पिटल (मकतंपुरा)
- सफल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल (सिंधुभवन रोड)
- द्वारिका हॉस्पिटल (सिंधुभवन रोड)
- ममता हॉस्पिटल (जोधपुर)
- आसना ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल (जोधपुर)
