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राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव: 27 लाख वोटिंग पार, क्या 20 मई के बाद बढ़ेगी मेंबरशिप डेट?

RajasthanYouth Congress Election: राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में अब तक राज्य में 27 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं. जानें क्या है अभिषेक चौधरी व अनिल चोपड़ा का मुकाबला.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 May 2026 08:26 PM (IST)
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राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों (Rajasthan Youth Congress Elections) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. प्रदेश में इस बार चुनावी प्रक्रिया के तहत बंपर वोटिंग देखने को मिल रही है.

अब तक राज्य में 27 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं, और माना जा रहा है कि 20 मई को समाप्त होने वाली इस प्रक्रिया तक यह आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच सकता है. इस भारी सदस्यता अभियान से यूथ कांग्रेस के खाते में करोड़ों रुपये का फंड जमा होने की उम्मीद है.

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बढ़ा सदस्यता शुल्क, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग

यूथ कांग्रेस चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक वोटर के लिए इस बार 75 रुपये की फीस तय की गई है. पिछली बार के मुकाबले इस बार सदस्यता शुल्क (Membership Fee) में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद युवाओं में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है. 21 अप्रैल से शुरू हुई यह चुनावी प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर है.

क्या बढ़ेगी मेंबरशिप की लास्ट डेट?

20 मई को चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तारीख आगे बढ़ने को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव से जुड़े मुख्य पदाधिकारी मेंबरशिप की तारीख बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं. तय शेड्यूल के मुताबिक 20 मई को ही चुनावी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी. जिन वोटर्स की मेंबरशिप प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण पेमेंट पेंडिंग है, उन्हें भुगतान करने के लिए 1 से 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है.

अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा में 'कांटे की टक्कर'

राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय नजर आ रहा है. चुनावी मैदान में उतरे अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है. दोनों ही गुटों के प्रत्याशी और समर्थक दिन-रात अधिक से अधिक मेंबरशिप करवाकर अपने पक्ष में वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं. हालांकि, जीत का असली सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा.

फर्जी वोटिंग के आरोपों से गरमाया माहौल

इस बीच, प्रदेश के कई जिलों से चुनाव में फर्जी वोटिंग (Fake Voting) किए जाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं. सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इन आरोपों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर यूथ कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 16 May 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Youth Congress Election RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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