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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: चावल की बोरी की आड़ में 90 लाख की अवैध शराब की तस्करी, पुलिस ने तस्कर को दबोचा

Dungarpur News: चावल की बोरी की आड़ में 90 लाख की अवैध शराब की तस्करी, पुलिस ने तस्कर को दबोचा

Dungarpur News In Hindi: राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत रतनपुर बॉर्डर पर 90 लाख रुपये की चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 10:03 PM (IST)
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राजस्थान में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ डूंगरपुर जिला पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन स्वच्छता" के तहत पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है. जब्त की गई शराब की कीमत करीब 90 लाख रुपये आंकी गई है.

डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और पुलिस उपाधीक्षक मदनलाल बिश्नोई की सख्ती के बाद जिले में तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. इसी कड़ी में बिछीवाड़ा थाना पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी. मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर रतनपुर पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अब्दुल मुनाफ और उनकी टीम ने एनएच-48 (NH-48) पर उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की.

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चावल की बोरियों के नीचे छिपा था शराब का जखीरा

चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने उदयपुर की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध टाटा ओपन बॉडी ट्रक को रुकवाया. जब पुलिस ने ट्रक की जांच की, तो ऊपर सफेद रंग का तिरपाल ढका हुआ था. पहली नजर में ट्रक के अंदर सिर्फ चावल की बोरियां भरी हुई दिखाई दे रही थीं. तस्करों ने यह चाल इसलिए चली थी ताकि किसी को शक न हो. लेकिन पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए जब चावल की बोरियों को एक-एक कर हटाया, तो उनके नीचे भारी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड की चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब के कार्टन छिपे हुए मिले.

846 कार्टन शराब जब्त, 'फॉर सेल ओनली इन चंडीगढ़' था अंकित

पुलिस ने जब शराब के डिब्बों की गिनती की, तो कुल 846 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई. इन सभी पर साफ तौर पर 'फॉर सेल ओनली इन चंडीगढ़' (For Sale Only in Chandigarh) लिखा हुआ था. जब्त की गई इस अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 90 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से शराब की खेप और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है.

गुजरात का तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने ट्रक चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान योगेश (निवासी- रणवाली गली, छाया प्लॉट, पोरबंदर, गुजरात) के रूप में हुई है. पुलिस अब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि शराब तस्करी के इस पूरे अंतरराष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय नेटवर्क और इसके मुख्य सरगनाओं का पर्दाफाश किया जा सके.

सफल कार्रवाई करने वाली टीम: इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में रतनपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अब्दुल मुनाफ के साथ कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह, कुंदन सिंह, फतहलाल, कपिल और गौरव शामिल रहे. टीम की इस सूझबूझ और मुस्तैदी की पुलिस महकमे में चारों तरफ सराहना हो रही है.

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Published at : 03 Jun 2026 09:53 PM (IST)
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