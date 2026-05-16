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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: तस्करों पर भारी पड़े ANTF के खोजी श्वान, पुलिस की डॉग स्क्वॉड ने खोले नशा तस्करों के राज

Rajasthan News: तस्करों पर भारी पड़े ANTF के खोजी श्वान, पुलिस की डॉग स्क्वॉड ने खोले नशा तस्करों के राज

Jodhpur News in Hindi: राजस्थान ANTF ने डॉग स्क्वॉड की मदद से नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया है. प्रशिक्षित श्वान 19 बड़ी कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाकर मादक पदार्थों का पता लगा चुके हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 May 2026 04:49 PM (IST)
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राजस्थान ANTF ने डॉग स्क्वॉड की मदद से नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया है. प्रशिक्षित श्वान 19 बड़ी कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाकर मादक पदार्थों का पता लगा चुके हैं. राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान को अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने और भी मजबूत बना दिया है. जोधपुर में पुलिस की डॉग स्क्वॉड, यानी प्रशिक्षित खोजी श्वानों की मदद से तस्करों के नेटवर्क पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है. ये खोजी श्वान जमीन के अंदर, दीवारों में या सुनसान जगहों पर छिपाए गए नशे के सामान को भी आसानी से सूंघकर पकड़ लेते हैं.

साथ ही, तस्कर चाहे कितनी भी चालाकी से नशा छिपाने की कोशिश करें, ये प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड उनके हर राज का खुलासा कर देती है. पुलिस का कहना है कि इस तकनीक से नशा तस्करी के मामलों में तेजी से सफलता मिल रही है और अपराधियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. यह अभियान राज्य में नशे के खिलाफ लड़ाई को नई दिशा दे रहा है.

19 बड़ी कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभा चुके हैं प्रशिक्षित श्वान

ANTF द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रशिक्षित श्वान अब तक NDPS एक्ट के तहत 19 बड़ी कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभा चुके हैं. इन खोजी श्वानों ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों का पता लगाने में टीम की मदद की है. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि ADG दिनेश एमएन के मार्गदर्शन और ANTF अधिकारियों के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में प्रशिक्षित श्वान 'प्रिंस' और 'सर्जन' जैसे खोजी डॉग्स अपनी तेज सूंघने की क्षमता से छिपाए गए मादक पदार्थों को खोज निकाल रहे हैं.

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नशे के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान- पुलिस

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, तस्कर अब नई-नई तकनीक अपनाकर खेतों, घरों और जमीन के भीतर नशा छिपाने लगे हैं. लेकिन ANTF की डॉग स्क्वॉड उनकी हर चाल नाकाम कर रही है. कई बार ऐसी जगहों पर इंसानों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है, वहां ये खोजी श्वान कार्रवाई को सफल बनाने में अहम कड़ी साबित हो रहे हैं. राजस्थान पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रशिक्षित श्वानों की मदद से तस्करों के नेटवर्क को लगातार तोड़ा जाएगा.

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Published at : 16 May 2026 04:49 PM (IST)
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